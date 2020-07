Effektives SEO mit 10 Tipps erreichen

hkeit, Ihr SEO effektiv zu gestalten? Dann sind Sie bei Media Marketing LTD richtig. Media Marketing…

Sie suchen eine Möglichkeit, Ihr SEO effektiv zu gestalten? Dann sind Sie bei Media Marketing LTD richtig. Media Marketing LTD bietet professionelle Dienst- und Serviceleistungen rund um das Thema Werbung und Marketing an. Mit der Hilfe von Media Marketing LTD können Sie lokale Werbung, überregionale Werbekonzepte, Broschüren und vieles mehr umsetzen. Nachfolgend werden 10 Tipps für effektives SEO vorgestellt.

1. Tipp: Content beachten

Es ist wichtig, dass Sie Ihren Nutzern und potenziellen Kunden den passenden Content bieten. Der Content sollte einen Mehrwert liefern und den potenziellen Kunden zum Produktkauf oder zur Kontaktaufnahme motivieren. Die wichtigsten Informationen sollten zuerst genannt werden und der Content sollte sich um Kundenbedürfnisse drehen.

2. Tipp: Keyword

Die Keywords sollten den Suchbegriffen potenzieller Kunden entsprechen. Zur Keyword-Bestimmung und -Planung können Google Tools wie beispielsweise AdWords Keyword Planner genutzt werden. Die Keywords sollten mit Ihrem Service verknüpft werden. Die Stellen, wo die Keywords untergebracht werden sind wichtig.

3. Tipp: Keyword Platzierung

Es darf kein Spamming stattfinden. Sinnvoll ist eine Dichte von unter 3 % und eine Keyword-Unterbringung in Meta-Description, Meta-Titel und der H1-Überschrift.

4. Tipp: Gebündelte Inhalte

Sogenannte Holistische Inhalte (Gebündelte Inhalte) werden genutzt, um Produkte und Dienstleistungen auf einer Webseite miteinander zu verknüpfen und den Webseiten-Content angemessen auszunutzen. Der Kunde soll auf der Webseite ein Gesamtbild erhalten und seine Fragen beantwortet bekommen. W-Fragen sollten auf der Webseite als SEO-Maßnahme beantwortet werden.

5. Tipp: Ladegeschwindigkeit beachten

Mit PageSpeed Insights können Sie die Ladegeschwindigkeit der Webseite messen. Wenn eine Webseite mehr als 5 Sekunden benötigt, springen bereits viele Besucher (über ein Drittel) ab. PageSpeed Insights bietet Tipps an, um die Ladezeit zu verbessern.

6. Tipp: Sicherheit anbieten

SSL-Verschlüsselung ist eine Möglichkeit, das Kunden Ihnen vertrauen. Des Weiteren ist die Verschlüsselung ein SEO- und Ranking-Faktor. Personenbezogene Daten werden bei sicheren Webseiten mit HTTPS-Zertifizierung priorisiert geschützt.

7. Tipp: Responsive Design anbieten

Das Design hat einen Einfluss auf die Webseitenqualität. Es ist wichtig, dass das Design auch auf mobilen Endgeräten optimal dargestellt wird. Dazu wird von Media Marketing LTD Responsive Design genutzt.

8. Tipp: Google Search Console

Es ist ratsam, Google Search Console einzusetzen. Dort sind zahlreiche Informationen zur Website-Performance zu finden und Sie erhalten Tipps, wie der Internetauftritt verbessert werden kann.

9. Tipp: Keywords und URLs sollten sauber sein

Die URL einer Webseite sollte bereits Informationen über den zu erwartenden Inhalt liefern. So könnte beispielsweise die URL www.unternehmens-webseite.de/10-SEO-Tipps heißen.

10. Tipp: XML-Sitemap

XML-Sitemap für optimale Indexierung nutzen. Eine professionelle Marketingagentur hilft bei der Umsetzung und Suchmaschinenoptimierung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Conrad Media LTD

Ground Floor West, 68 South Lambeth Road 1 68

SW8 1RL London

Deutschland

fon ..: 040228634610

web ..: https://www.media-marketing24.net

email : info@conradmedia.net

Medienagentur

Pressekontakt:

Conrad Media LTD

Herr Dean Louw

Ground Floor West, 68 South Lambeth Road 1 68

SW8 1RL London

fon ..: 040228634610

web ..: https://www.media-marketing24.net

email : info@conradmedia.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mannheim, Ludwigshafen: Zahnkosten-Preisvergleich mit günstigem Zahnersatz Made in Germany