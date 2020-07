Online-Marketing: das sind die wichtigsten Grundsäulen

Entscheidend für das Online-Marketing, wie für das Marketing im Allgemeinen sind die Kundengewinnung und die dauerhafte Kundenbindung. Hierbei lässt sich gut beobachten, dass das Online-Marketing den Fokus ursprünglich sehr stark auf die Akquise gesetzt hatte und sich weniger darum gekümmert hat, die Kunden durch entsprechende Aktionen oder durch eine nutzerfreundliche Umgebung die bereits "geworbenen" Interessenten bei Laune zu halten.

Benutzerfreundlichkeit

Zu den Grundpfeilern einer guten Online-Marketing-Kampagne gehört zwingend eine übersichtliche und ansprechende Benutzeroberfläche der präsentierten Webpage. Die Kunden sollen angeregt werden, auf der Seite zu verweilen und mit ihr in Interaktion zu treten, denn nur so kann man eine langfristige Bindung an das Unternehmen sicherstellen. Nicht zu unterschätzen ist auch die relativ geringe Frustrationstoleranz, mit der Kunden oder Interessenten im Internet unterwegs sind. Ohne einen schnellen Support bei technischen Problemen und Fragen, geht das Interesse an einem Webshop oder einem online präsentierten Angebot der schnell verloren. Der Anbieter Media Marketing LTD ist bekannt dafür, entsprechende Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen, oder rasch zu beheben.

Suchmaschinenoptimierung

Im Bereich der Kundenakquise ist die Suchmaschinenoptimierung ein sehr wesentlicher Punkt, da das Google-Ranking innerhalb weniger Sekunden entscheidet, ob man eine Seite aufruft oder eher nicht. Das Unternehmen Media Marketing LTD sorgt bei der Erstellung von Online-Marketing dafür, alle entscheidenden Kriterien einer erfolgreichen Suchmaschinen-Platzierung zu gewährleisten und kennt hier alle entscheidenden Kniffe, Texte und Bilder so zu formulieren und zu platzieren, dass die Seite hohe Besucherzahlen generiert. Der Anbieter Media Marketing LTD ist sich auch darüber bewusst, dass dies nur im Rahmen einer Social-Madia-Kampagne erfolgen kann, die die unterschiedlichen Kanäle in überaus geschickter Weise verknüpft um auch Altersgrenzen in diesem Zusammenhang zu überwinden. Es gibt sehr typische Altersprofile, die auf die jeweiligen Kanäle zutreffen. Die Agentur Media Marketing LTD hat sich darauf spezialisiert, den Online-Auftritt durch eine eingehende Zielgruppenanalyse zu optimieren und freut sich, die Kompetenzen in diesem Bereich unter Beweis stellen zu können.

