7 Gründe warum ein professionelles Unternehmenslogo so wichtig ist

Drücken Sie Ihrem Unternehmen den Stempel auf: mit einem Logo!

Ein Logo ist, nüchtern betrachtet ein grafisches Symbol, welches ein Unternehmen im Rahmen seiner Unternehmenskommunikation anwendet. Doch hinter einem Unternehmenslogo verbirgt sich mehr als nur eine kleine Grafik. Im Folgenden werden 7 wichtige Aspekte dem Firmenlogo zugeordnet

1. Wiedererkennungswert

Das Logo ist Bestandteil der Unternehmenskommunikation und kann das Unternehmensimage födern. Ist ein Logo erstmal bekannt, erübrigen sich weiterführende Erklärungen über das Unternehmen oder seine Produkte. Kunden und Marktteilnehmer erkennen auf einen Blick um welches Unternehmen es sich handelt. Teure bzw. Luxusgüter oder generell Produkte über die sich ein Konsument gerne definiert, sind auf die starke Wirkung von Logos angewiesen.

2. Identifikationsmerkmal

Nach innen gerichtet vermittelt das Firmenlogo das Wir-Gefühl bzw. das Zusammengehörigkeitsgefühl, auch noch Team Spirit genannt. Im kommerziellen Sport z.B. Fußball sind die Vereinslogos ein gutes Beispiel für die Wirkung von Logos, anhand derer in Sekundenbruchteilen "Farbe" bekennen kann.

3. Klare Aussage

Die Gestaltung des Logos kann ebenfalls für sich sprechen und transportiert Werte die für das Unternehmen stehen bzw. mit denen das Unternehmen identifiziert werden möchte. Bei Nike steht das geschwungene Häkchen für Dynamik, Schwung und Energie. Andere Logos suggerieren beim Kunden je nach Ausrichtung des Leistungsangebots und der Firmenphilosophie mal Seriosität, Energie, Dynamik, Flexibilität.

4. Alleinstellungsmerkmal

Kein Unternehmen möchte mit seinen Konkurrenten verwechselt werden, daher hat es ein starkes Interesse daran, dass seine Kunden das Unternehmen sowie deren Produkte und Leistungen einander zuordnen können. Der Kunde registriert unbemerkt, dass er es mit einem ihm bekannten (und damit vertrauten Produkt) zu tun hat. Er assoziiert das Logo mit dem Produkt und beeinflusst somit seine (Kauf)Entscheidung.

5. Vereinfachte Kommunikation durch Symbolkraft

Ein gut gewähltes Logo bedarf kaum zusätzlicher Kommunikation, wenn es um die Erklärung von Produkten und Dienstleistungen geht. Google macht aus seinen 2 O's gerne mal ein Fernglas was im Englischen Sprachgebrauch auch "Googles" bedeutet. Die Muschel von Shell soll Schutz und Behaglichkeit vermitteln. Um was es bei Mc Donalds geht, muss heute wohl kaum einem erklärt werden, das gelbe geschwungene M steht für den größten Konzern der Systemgastronomie der Welt. Typische, dem Unternehmen zuzuordnende Gegenstände illustrieren den Unternehmenszweck anhand eines Logos.

6. Qualitätslabel

Im Rahmen der Firmen Kommunikation steht ein Logo nicht nur für die Identität eines Unternehmens (wer bin ich) sondern auch für die Qualität der angebotenen Produkte und Leistungen (was verkaufe ich). Ein Lacoste Krokodil ist jedem Kunden bekannt und das Logo dürfte für gepflegte, modische Freizeitkleidung in der gehobenen Preiskategorie stehen. Auch wenn das Produkt nicht sofort erkennbar oder bestimmbar ist, ein Logo verhilft dem Produkt zur Identität und somit auch zur qualitativen und preislichen Einstufung.

7. Neugier wecken

Ein geschickt entworfenes Logo kann Interesse wecken und verleitet eventuell potentielle Kunden, das Produkt mit dem "tollen" Logo zu kaufen. Der Kunde möchte herausfinden, ob das Produkt dem Logo entspricht bzw was sich hinter dem Logo verbirgt.

