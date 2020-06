SEA vs. SEO: Was ist lohnenswerter?

Jeder Webseitenbetreiber möchten in den Suchergebnissen von Google ganz oben stehen. Nur so ist es möglich, mehr Traffic zu erzielen. Viele Unternehmer stellen sich die Frage, ob der Fokus hierbei mehr auf SEA oder SEO gelegt werden soll, damit das Unternehmen besser gelistet wird. Media Marketing LTD hat Ihnen hierfür einige wichtige Infos zusammengestellt.

Was bietet Ihnen die Suchmaschinenwerbung SEA?

Die Abkürzung SEA bedeutet übersetzt Search Engine Advertising. Hierbei handelt es sich um alle bezahlten Ergebnisse der Suchmaschinen, die beim Ranking unter oder über den organischen Ergebnissen erscheinen. Aber ist es durch eine höhere Investition tatsächlich möglich, auf den begehrten ersten Platz zu klettern? Damit Ihr Unternehmen bei Google ganz oben erscheint, müssen Sie zuerst mithilfe von Google Ads eine Anzeige schalten. Diese auch dementsprechend gekennzeichnet. Derzeit bietet Google vier Plätze oberhalb der SERP, sowie drei Anzeigen-Plätze darunter. Neben der Anzeigengruppe, Kampagnen und Keywords müssen Sie einen Cost-per-click festlegen. Er entscheidet dann in Echtzeit, ob Ihre Anzeige bei einer Suchanfrage geschaltet wird oder nicht. Der Preis für diese Anzeige wird per User-Klick auf Ihre Anzeige berechnet. Die Erfahrung unserer Media Marketing LTD zeigt, dass viele Nutzer aus Bequemlichkeit immer die erste Anzeige anklicken, die auf dem Bildschirm erscheint. SEA kann dafür verwendet werden, um schnelle und messbare Erfolge zu erzielen. Zusätzlich kann es für SEO als Recherche-Instrument verwendet werden.

SEO (Search Engine Optimization) ist eine moderne Optimierungsmaßnahme

Durch eine SEO Optimierung wird es Ihrem Unternehmen schnell gelingen in den unbezahlten, organischen Ergebnissen bei relevanten Keywords nach oben zu rutschen. Umso höher Ihre Webseite bei einer Suche auftaucht, umso höher ist auch Ihre Klickrate. Somit erhalten Sie mehr Traffic und erreichen mehr Kunden. Eine derartige Optimierungsmaßnahme kann On-Page oder Off-Page durchgeführt werden. Bei der On-Page Maßnahme kommt es laut Erfahrungen unserer Media Marketing LTD vor allem auf ein hochwertigen Content, eine gute Lesbarkeit und logische Navigation an. Die Webseite muss nicht nur für Google leicht lesbar sein, sondern auch für alle Nutzer. Bei der Off-Page Alternative spielen hochwertige und themenrelevante Backlinks eine große Rolle.

Beide Methoden haben ihre Vorzüge

SEO ist laut Media Marketing LTD im Vergleich zu SEA die nachhaltigere Methode und sorgt dafür, den eigenen Content regelmäßig zu verbessern. Dafür muss bei der SEO-Optimierung gegenüber SEA etwas mehr Zeit investiert werden, um einen höheren Traffic zu erzielen. Je nach Wettbewerb kann es zwischen 4 Wochen und einem Jahr dauern. Für eine gezielte Werbung ist SEA die bessere Wahl.

