7 Tipps von Media Marketing LTD für eine erfolgreiche Landingpage

itenkarte Ihrer Website. Sie ist wie der Flur in einer Wohnung oder die erste Sekunde in der Sie ein…

Die Landingpage ist die Visitenkarte Ihrer Website. Sie ist wie der Flur in einer Wohnung oder die erste Sekunde in der Sie einen neuen Menschen kennen lernen. Wie jeder weiß, gibt es keine zweite Chance für den ersten Eindruck und bei einer Landingpage gibt es für diesen viel zu beachten. Diese 7 Tipps von Media Marketing LTD verhelfen Ihnen zur erfolgreichen Landingpage.

1. Zu viele Möglichkeiten steigern die Abbruchrate

Besucher der Website verfolgen ein konkretes Ziel. Sie haben das Verlangen, möglichst einfach und schnell zu dem zu gelangen was sie sich erhoffen und jede Abzweigung auf diesem Weg, macht sie ungeduldiger und Ihre Seite wird unattraktiver. Lassen Sie die Landingpage also das klare und Konkrete Ziel des Benutzers sein.

2. Attraktive Texte

Neben Wortakrobatik, sind Texte nicht nur inhaltlich sondern auch äußerlich attraktiv. Das menschliche Auge überfliegt Website Texte innerhalb von Sekunden und ein Fließtext eignet sich dafür denkbar schlecht. Arbeiten Sie mit Überschriften, Absätzen und Markierungen.

3. Kennen Sie Ihre Zielgruppe

Jede Zielgruppe hat unterschiedliche Ansprüche und findet an den verschiedensten Dingen Gefallen. Definieren Sie Ihre Zielgruppe mit Media Marketing LTD und passen Sie die Landingpage dieser an.

4. Zahlen und Fakten klarstellen

Insbesondere in Deutschland wollen Besucher manche Dinge genau wissen. Dazu gehören, was das Produkt kostet, wie man es bekommt und vor allem, warum es besser ist als das der Konkurrenz. Je schwerer diese Infos zu finden sind, desto schneller wird Ihre Seite geschlossen. Versetzen Sie sich mit Media Marketing LTD in die Lage des Besuchers und beantworten Sie, was er sich fragen könnte.

5. Die Headline muss stimmen

Die Abbruchrate von Landingpages ist enorm hoch. Der erste Eindruck muss stimmen und dazu ist die Headline ein entscheidender Faktor. Je mehr Wörter sich in der Headline aneinander reihen, desto abschreckender wird sie. Kreieren Sie mit Media Marketing LTD einen gut ausformulierten Vorteil Ihrer Leistung und lassen Sie nur diesen über der Landingpage prangen.

6. Harmonischer Übergang von Anzeige zur Landingpage

Das Design Motto, Layout und Typographie der Anzeige sollte der Landingpage angepasst sein. Harte Brüche sind unprofessionell und suggerieren Hektik und Unordnung. Bleiben Sie sich in Inhalt und Farbgebung treu.

7. Sein Sie persönlich und vertraut

Meistens sind die Besucher Ihrer Landingpage über eine Anzeige zu Ihnen gelangt. Insbesondere in diesen häufigen Fällen, hegt der Nutzer unterbewusstes Misstrauen gegenüber Ihnen oder Ihrer Dienstleistung. Sprechen Sie ihn auf einer persönlichen Ebene an, um Vertrauen zu gewinnen und seine negativen Vorurteile aus der Welt zu schaffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Conrad Media LTD

Ground Floor West, 68 South Lambeth Road 1 68

SW8 1RL London

Deutschland

fon ..: 040228634610

web ..: https://www.media-marketing24.net

email : info@conradmedia.net

Medienagentur

Pressekontakt:

Conrad Media LTD

Herr Dean Louw

Ground Floor West, 68 South Lambeth Road 1 68

SW8 1RL London

fon ..: 040228634610

web ..: https://www.media-marketing24.net

email : info@conradmedia.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

In Immobilien investieren, ohne selbst zu kaufen