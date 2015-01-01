KI Video Manufaktur demokratisiert High-End-Videoproduktion: KI Videos für KMU und Mittelstand

Der Stuttgarter Video Dienstleister nutzt generative KI, um Video Produktionskosten um bis zu 80 Prozent zu senken

Die neu formierte „KI Video Manufaktur“ kündigt den Start ihres spezialisierten KI-Video Serviceangebots für KMU und Mittelstand an . Das Unternehmen positioniert sich als Gegenentwurf zu klassischen Filmproduktionen und adressiert ein zentrales Problem im Marketing: Die Diskrepanz zwischen dem hohen Bedarf an bewegten Bildern und den oft prohibitiven Kosten traditioneller Dreharbeiten.

Durch den Einsatz modernster generativer Videomodelle (wie Sora, Kling oder Runway Gen-3) in Kombination mit professioneller Post-Produktion ermöglicht die Agentur die Erstellung von Inhalten, die bisher sechsstellige Budgets erforderten. Nach Unternehmensangaben lassen sich Projekte, die klassisch sechs bis acht Wochen in Anspruch nehmen würden, nun innerhalb von fünf bis sieben Tagen realisieren.

Demokratisierung von High-End-Content

„Was früher ein Vermögen kostete, passt jetzt in normale Marketing-Budgets“, erklärt die Geschäftsleitung der KI Video Manufaktur. „Unser Ansatz macht visuelles Storytelling auf Blockbuster-Niveau für Unternehmen zugänglich, für die solche Produktionen bisher wirtschaftlich nicht darstellbar waren.“

Technisch setzt das Unternehmen auf hybride Workflows: Echte Personen oder Produkte können gefilmt und nahtlos in KI-generierte Welten integriert werden. Dies eliminiert Logistikkosten für Reisen, Location-Mieten oder Set-Bau vollständig.

Fokusbranchen: Immobilien, E-Commerce und Social Media

Das Leistungsangebot konzentriert sich auf drei Kernbereiche, in denen der visuelle Eindruck direkt mit dem Umsatzerfolg korreliert:

Immobilien-Visualisierung der nächsten Generation: Wo bisher statische Renderings dominierten, erstellt die KI Video Manufaktur fotorealistische Rundgänge durch noch nicht gebaute Objekte. Ob Penthouse in Dubai oder Wohnpark im Allgäu – die KI generiert Atmosphäre, Lichtstimmungen und belebte Umgebungen, die rein am Computer entstehen, aber emotional wie ein Realfilm wirken.

TV- und Social-Media-Commercials: Für Werbetreibende erstellt die Agentur Spots, die in Ästhetik und Dynamik großen Markenproduktionen gleichen. Schnelle Szenenwechsel, exotische Locations oder aufwendige Spezialeffekte werden rein digital erzeugt. Dies ermöglicht zudem schnelle A/B-Tests verschiedener Varianten für Performance-Marketing-Kampagnen.

Skalierbarer Social Content: Um die Frequenz auf Plattformen wie TikTok oder Instagram zu halten, bietet das Unternehmen Retainer-Modelle an. Diese gewährleisten einen stetigen Strom an frischem Content, ohne dass für jeden Clip ein Kamerateam anrücken muss.

Strategische Beratung statt reiner Tool-Nutzung

Die KI Video Manufaktur grenzt sich bewusst von reinen Software-Tools ab. „KI ist nur das Werkzeug, nicht der Regisseur“, so das Unternehmen weiter. Der Fokus liegt daher auf der strategischen Konzeption, dem sogenannten „Prompt Engineering“ und der filmischen Nachbearbeitung. Kunden erhalten keine rohen KI-Schnipsel, sondern fertig geschnittene, vertonte und farbkorrigierte Videos, die sich nahtlos in die Markenkommunikation einfügen.

Über die KI Video Manufaktur Die KI Video Manufaktur ist eine auf generative Künstliche Intelligenz spezialisierte KI-Video-Agentur mit Sitz in Stuttgart. Sie unterstützt Unternehmen vom Start-up bis zum Konzern dabei, ihre Videoproduktion zu skalieren und Kosten massiv zu senken. Das Team verbindet klassisches Film-Know-how mit KI-Video Expertise in den neuesten KI-Modellen, um visuelle Barrieren im B2B- und B2C-Marketing abzubauen.

