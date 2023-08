High Power Linienlaser Produktaufwertung bei der MediaLas Laser Manufaktur

Mit sofortiger Wirkung bietet die MediaLas Laser Manufaktur, mit Sitz im schwäbischen Balingen, eine kostenneutrale Produktaufwertung für ihre High Power Linienlaser Baureihe „ILHP“ an. Diese beinhalten nun bereits in der Standard Auslieferung die bisherige Option „IP67“, was zu einer deutlichen Verbesserung der Zuverlässigkeit und Standfestigkeit führt, eingeschlossen eine gute Festigkeit gegenüber Wasser und feine Staubpartikel. Durch den internen Verguss aller elektronische Komponenten bieten die ILHP Linienlaser nun auch eine wesentlich verbesserte Standfestigkeit gegenüber Vibrationen oder Erschütterungen. Die Wärmedistribution über das Gehäuse wurde ebenfalls verbessert, so dass auch in warmen Umgebungen weniger thermischer Stress erwartet werden darf. Der Umgebungstemperatur Bereich erstreckt sich auf -15° bis ca +45° C.

Wie auch bisher, sind die ILHP Linienlaser mit zahlreichen Linienwinkeln verfügbar. Sie eignen sich somit optimal für Positionierung von grossen Gegenständen oder Markierungen im Aussenbereich. Desweiteren können Kabellänge, Steckverbinder oder auch Halterungen kundenspezifisch angepasst werden. Ein optionaler Triggereingang hilft bei temporärem Betrieb oder der Ein/Ausschaltung über eine SPS oder anderweitige Steuerung.

Alle ILHP Modelle werden mit einer stabilen Pan/Tilt Klemmhalterung geliefert. Die Ausgangsleistungen bewegen sich im Bereich von 300 mW bis ca 1 W, wobei die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau gewählt werden können. Da die hohen Leistungen eine sachkundige Hand benötigen, ist eine Abgabe nur an gewerbliche Abnehmer möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog der MediaLas Laser Manufaktur unter www.lasershop.de

Die MediaLas Laser Manufaktur, ansässig im schwäbischen Balingen, ist ein sehr erfahrener Hersteller für alle Arten von Laservisualisierung. Unsere Linienlaser werden weltweit zu tausenden erfolgreich eingesetzt. Positionierlaser und Kreuzlaser helfen dem Werker im Arbeitsprozess und helfen, Handlingabläufe schneller zu erkennen und Fehler zu vermeiden. Mit zahlreichen Partnern haben wir bereits hoch integrierte Visualisierungslösungen entwickelt und umgesetzt.

Eines unserer Steckenpferde ist der Weltsport, für den wir bereits zahlreiche Innovationen beigesteuert haben. So unterstützen wir die internationale Skisprung Szene mit einem eigens entwickelten Skisprung Laser, der die „Best-to-beat“ Linie als Laserlinie in den Schnee zeichnet. Wer Skispringen anschaut, hat sie mit Sicherheit schon gesehen.

Für die Leichtathleten haben wir ein äusserst betriebssicheres Lasersystem für den Weitsprung und Dreisprung entwickelt, welches zwischenzeitlich auch International Anerkennung findet und in zukünftigen, internationalen Meisterschaften Anwendung findet. Aktuell läuft unser System auf der EM in Berlin, bei der eine Laserlinie die zu schlagende Weite im Sand anzeigt.

In unserer betriebseigenen HighTech Manufaktur produzieren wir neben den bekannten Linienlaser, Kreuzlaser und Positionierlaser, auch weitere, sehr leistungsfähige Produkte und Baugruppen in hoher Fertigungstiefe. Angefangen von der Leiterplattenbestückung, bis hin zur Endfertigung und -kontrolle, haben wir die Hand über den Produktionsprozess und können Fehler oder Änderungen innerhalb kürzester Zeit umsetzen. Mehrere angeschlossene Kooperationspartner und Zulieferbetriebe sorgen für eine hohe Regelqualität. Unsere Produktion hält Kapazitäten für mehrere tausend Lasermodule pro Jahr bereit. Hierfür stehen erfahrene Zulieferpartner und Dienstleister parat, die auch kurzfristige Auftragsspitzen elegant abfangen können.

2016 erhielt MediaLas den Innovationspreis des Landes Baden Württemberg.

