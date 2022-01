Lasershop.de, der Online Marktplatz der MediaLas Laser Manufaktur, erweitert.

Seit mehreren Jahren ist der Online Shop der MediaLas Laser Manufaktur unter lasershop.de bereits präsent. Für 2022 wurde die Domain nochmals deutlich attraktiver und informativer gestaltet.

Die MediaLas Laser Manufaktur, Betreiber von Lasershop.de, ist anders. Anzeigen, visualisieren, führen und verstehen – das sind die wichtigsten Substantive im Einsatz von MediaLas Linienlasern. Hierzu haben wir ein einfach anzuwendendes Baukastensystem entwickelt, welches nahezu jeden Einsatzzweck von Linienlasern, Kreuzlasern oder Positionierlasern abdeckt. Von der einfachen Kreissäge bis zum komplexen Unterwassereinsatz – MediaLas hat sie alle.

Der umfangreiche Online Shop umfasst eine breite Palette an frei konfigurierbaren Linienlasern, Kreuzlinienlasern, Positionierlaser und Bodenlaser für nahezu jeglichen Einsatzzweck. Angefangen vom Low Cost Lasermodul bis hin zum wasserdichten und vibrationsfesten Industrielaser schliesst das Unternehmen auch die kleinste Lücke im Angebot der Laservisualisierung. Die industriell einsetzbaren Laser können im Shop anhand wichtiger Attribute wie Leistung, Farbe, Linienwinkel oder Versorgungsspannung konfiguriert und direkt bestellt werden. Durch das ausgeklügelte Baukastensystem sind kurze Lieferzeiten garantiert. Das Produktportfolio wird, nicht zuletzt anhand der Kundenanfragen, laufend ergänzt und erweitert.

Auch kundenspezifische Ausführungen sind jederzeit verfügbar, sei es mit angepasster Leitungslänge, angepasstem Winkel oder zusätzlicher Elektronik – die Entwicklungsabteilung der MediaLas Laser Manufaktur kann auch hier kurzfristig aushelfen.

Sollte der Informationsgehalt des Shops zu überwältigend sein, so steht die telefonische Beratung ebenfalls jederzeit zur Verfügung. Die MediaLas Laser Manufaktur, Betreiber von Lasershop.de, ist auch hier anders. Wir verkaufen Ihnen nichts, was Sie nicht brauchen!

Einen Überblick erhalten Sie unter:

www.lasershop.de [https://www.lasershop.de]

Die MediaLas Laser Manufaktur, ansässig im schwäbischen Balingen, ist ein sehr erfahrener Hersteller für alle Arten von Laservisualisierung. Unsere Linienlaser werden weltweit zu tausenden erfolgreich eingesetzt. Positionierlaser und Kreuzlaser helfen dem Werker im Arbeitsprozess und helfen, Handlingabläufe schneller zu erkennen und Fehler zu vermeiden. Mit zahlreichen Partnern haben wir bereits hoch integrierte Visualisierungslösungen entwickelt und umgesetzt.

Eines unserer Steckenpferde ist der Weltsport, für den wir bereits zahlreiche Innovationen beigesteuert haben. So unterstützen wir die internationale Skisprung Szene mit einem eigens entwickelten Skisprung Laser, der die „Best-to-beat“ Linie als Laserlinie in den Schnee zeichnet. Wer Skispringen anschaut, hat sie mit Sicherheit schon gesehen.

Für die Leichtathleten haben wir ein äusserst betriebssicheres Lasersystem für den Weitsprung und Dreisprung entwickelt, welches zwischenzeitlich auch International Anerkennung findet und in zukünftigen, internationalen Meisterschaften Anwendung findet. Aktuell läuft unser System auf der EM in Berlin, bei der eine Laserlinie die zu schlagende Weite im Sand anzeigt.

In unserer betriebseigenen HighTech Manufaktur produzieren wir neben den bekannten Linienlaser, Kreuzlaser und Positionierlaser, auch weitere, sehr leistungsfähige Produkte und Baugruppen in hoher Fertigungstiefe. Angefangen von der Leiterplattenbestückung, bis hin zur Endfertigung und -kontrolle, haben wir die Hand über den Produktionsprozess und können Fehler oder Änderungen innerhalb kürzester Zeit umsetzen. Mehrere angeschlossene Kooperationspartner und Zulieferbetriebe sorgen für eine hohe Regelqualität. Unsere Produktion hält Kapazitäten für mehrere tausend Lasermodule pro Jahr bereit. Hierfür stehen erfahrene Zulieferpartner und Dienstleister parat, die auch kurzfristige Auftragsspitzen elegant abfangen können.

2016 erhielt MediaLas den Innovationspreis des Landes Baden Württemberg.

