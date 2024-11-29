-
Ein Jahr Babybriefe: Ein besonderes Schwangerschaftsbuch
in Jahr nach Erscheinen blickt das Schwangerschaftsbuch ,Babybriefe‘ auf Messepräsenz, Buchhandel und wachsende Aufmerksamkeit zurück. Ein Erinnerungsbuch mit persönlichen Briefen aus Babys Sicht.
_Klagenfurt, Dezember 2025_ – Vor einem Jahr, am 29. November 2024, erschien „Babybriefe – Mamas Buch zur Schwangerschaft“, das Erstlingswerk der Kärntner Autorin Christin Valentin-Saffran. Das liebevoll gestaltete Erinnerungsbuch begleitet werdende Mütter durch alle Wochen der Schwangerschaft mit kleinen Briefen aus der Perspektive des Babys.
Das Buch feiert nun seinen ersten Geburtstag und blickt auf ein erfreuliches Jahr zurück: 2025 wurde es von einer Jury für die BoD-Ausstellung auf der Leipziger Buchmesse ausgewählt und war im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse in der Livro-Gemeinschaftsausstellung vertreten. Auch im stationären Handel zeigt sich wachsendes Interesse. Das Buch wird unter anderem erfolgreich in der renommierten Buchhandlung Heyn in Klagenfurt verkauft.
Während viele klassische Schwangerschaftstagebücher vor allem Tabellen, Checklisten und feste Strukturen bieten, geht „Babybriefe“ einen anderen Weg. Die Briefe des Babys schaffen Nähe, Wärme und einen humorvollen wie berührenden Blick auf die gemeinsamen Monate.
Zwischen diesen Texten finden die Leserinnen Raum für eigene Gedanken, Erinnerungen, Fotos, kleine Notizen, Namensideen und besondere Momente. Ergänzt durch liebevolle Listen und hilfreiche Orientierungshilfen entsteht nach und nach ein ganz persönliches, individuelles Erinnerungsbuch, das genau so einzigartig wird wie die Schwangerschaft selbst.
Es ist ein Buch, das mitwächst – mit jeder Woche und jedem Eintrag.
Für Christin Valentin-Saffran ist das Projekt eng mit ihren eigenen Erfahrungen verbunden.
„Als Mama von drei Kindern weiß ich, wie intensiv diese Zeit ist. Babybriefe ist aus meinen eigenen Erfahrungen entstanden und aus dem Wunsch, Mamas nicht nur zu begleiten, sondern ihnen Wärme und Zuversicht zu schenken.“, sagt die Autorin.
Nach einem erfolgreichen Messejahr und zunehmender Sichtbarkeit im Buchhandel entwickelt sich „Babybriefe“ für viele werdende Mamas zu einem liebevollen Begleiter, der Gefühle aufgreift, Erinnerungen bewahrt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Schwangerschaft in ihrem eigenen Tempo festzuhalten.
Über die Autorin
Christin Valentin-Saffran, geboren 1986 in Deutschland und seit ihrer Kindheit in Kärnten zuhause, schreibt seit ihrer Jugend. „Babybriefe“ ist ihr erstes eigenes Buch. Später wurden zwei ihrer Texte im Rahmen von Schreibwettbewerben für die Anthologien „Der Wald – unser Leben“ und „Weihnachtslyrik“ des Vera Klee Verlags ausgewählt. Sie ist Mutter von drei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Kärnten.
Buchinformationen
Titel: Babybriefe – Mamas Buch zur Schwangerschaft
Autorin: Christin Valentin-Saffran
Verlag: BoD – Books on Demand
Erscheinungsdatum: 29.11.2024
ISBN Print: 978-3-7693-4138-6
ISBN eBook: (bitte nachreichen, falls vorhanden)
Seitenzahl: 178
Maße: 21,6 × 15,3 × 1,8 cm
Gewicht: 376 g
Formate: Taschenbuch & eBook
Erhältlich: im gesamten Buchhandel, bei Amazon sowie in der Buchhandlung Heyn (Klagenfurt)
Pressekontakt
Christin Valentin-Saffran
E-Mail: hallo@babybriefe
Website: https://www.babybriefe.com
Ein Jahr Babybriefe: Ein besonderes Schwangerschaftsbuch
