  • Sparkful Media wächst rasant: Social-Media-Agentur aus Ennigerloh auf Erfolgskurs

    Sparkful Media aus Ennigerloh ist von zwei auf sechs Mitarbeitende gewachsen und unterstützt Unternehmen regional und überregional mit wirksamem Social Media.

    BildSechs kreative Köpfe aus dem Kreis Warendorf und NRW bringen Bewegung in die regionale Wirtschaft

    Was 2024 als Zwei-Personen-Projekt begann, hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einer wachsenden Agentur mit klarer Vision entwickelt: Sparkful Media aus Ennigerloh unterstützt Unternehmen aus dem Kreis Warendorf und darüber hinaus dabei, digital sichtbar zu werden – mit ehrlichem, kreativem und messbar wirksamem Social-Media-Content.

    Heute besteht das Team aus sechs Mitarbeitenden mit Wurzeln in Ennigerloh, Oelde, Beckum, Dortmund und Düsseldorf. Gemeinsam arbeiten sie daran, Marken authentisch zu positionieren und Social Media nicht nur als Reichweitenkanal, sondern als nachhaltiges Wachstumsinstrument zu nutzen. Weitere Informationen zur Agentur und ihren Leistungen finden sich unter www.sparkful.media.

    „Unser Ziel ist es, die erfolgreichste Social-Media-Agentur Deutschlands zu werden – made im Kreis Warendorf“, sagt Mitgründer Simon Lösch. Gemeinsam mit Co-Founder Waldemar Rusch aus Dortmund gründete er Sparkful Media als Weiterentwicklung des bereits etablierten Unternehmens Sparkful, über das 2024 bereits in der regionalen Presse berichtet wurde.

    Der Schritt von Diversity-Trainings hin zu einer Social-Media-Agentur war dabei bewusst gewählt. „Diversity-Trainings sind keineswegs überholt – im Gegenteil, sie bleiben angesichts des demografischen Wandels hochrelevant“, erklärt Lösch. „Gleichzeitig erleben viele Unternehmen aktuell lange Entscheidungsprozesse und gekürzte Weiterbildungsbudgets. Die Nachfrage nach wirksamer Sichtbarkeit und Kommunikation ist jedoch ungebrochen.“

    Aus dieser Marktrealität entstand Sparkful Media als strategische Ergänzung zur bestehenden Marke Sparkful. Beide Geschäftsbereiche gehören zur Lösch & Rusch GbR und greifen gezielt ineinander: Während Sparkful sich auf Trainings und Coachings rund um Diversity und Unternehmenskultur konzentriert, unterstützt Sparkful Media Unternehmen in den Bereichen Social Media, Branding und Performance-Marketing. Durch diese Struktur konnten die Gründer ihre Kompetenzen in Kommunikation und Markenentwicklung nutzen, um beide Bereiche unabhängig voneinander und ohne Fremdkapital weiterzuentwickeln.

    Mittlerweile betreut das Team nicht nur regionale Betriebe, sondern auch überregionale Kundinnen und Kunden. Dazu zählen unter anderem die Pure Rooftop Bar und das RedBowl in Oelde, der Solaranbieter Solaranker aus Ahlen, verschiedene Autohaus- und Autovermietungsbetriebe sowie Start-ups aus Städten wie München, Rosenheim, Karlsruhe und Lüneburg, die neue Getränkeprodukte oder digitale Anwendungen auf den Markt bringen.

    „Social Media muss mehr leisten, als gut auszusehen“, betont Mitgründer Waldemar Rusch. „Es geht darum, Menschen zu erreichen, Marken glaubwürdig aufzubauen und langfristig wirtschaftliche Effekte zu erzielen – nicht darum, kurzfristig Likes zu sammeln.“

    Mit diesem Ansatz trifft Sparkful Media den Zeitgeist: Gerade kleine und mittelständische Unternehmen suchen nach authentischen Wegen, um Kundinnen, Kunden und potenzielle Fachkräfte über Plattformen wie Instagram, TikTok oder LinkedIn anzusprechen.

    Der Blick der Gründer reicht jedoch über das klassische Agenturgeschäft hinaus. Ab 2026 soll das Angebot gezielt um eigene Sales- und Marketing-Trainings erweitert werden, mit denen Unternehmen ihre Marken- und Vertriebskompetenzen nachhaltig ausbauen können. „Wir möchten zeigen, dass erstklassiges Marketing nicht nur in Metropolen wie Hamburg oder München entsteht, sondern auch hier im Münsterland“, so Lösch. Erfahrungen aus seiner früheren Tätigkeit, unter anderem mit Sales-Trainings und Keynotes für die SIXT Autovermietung, fließen dabei direkt in die neuen Konzepte ein.

    Mit einem klaren Ziel, einem wachsenden Team und Kundinnen und Kunden, die auf langfristige Partnerschaften setzen, ist Sparkful Media auf einem konsequenten Wachstumskurs – und auf dem Weg, eine feste Größe in der deutschen Social-Media-Landschaft zu werden.

    Sparkful Media ist eine Social-Media- und Marketingagentur mit Sitz in Ennigerloh (Kreis Warendorf). Das sechsköpfige Team unterstützt Unternehmen aus der Region und ganz Deutschland dabei, digital sichtbar zu werden und Social Media als nachhaltigen Wachstumskanal zu nutzen. Der Fokus liegt auf strategischer Beratung, professioneller Content-Produktion, Branding und Performance-Marketing.

    Gegründet wurde Sparkful Media 2024 von Simon Lösch und Waldemar Rusch als Weiterentwicklung der Marke Sparkful. Die Agentur arbeitet praxisnah, datenbasiert und mit einem klaren Anspruch: Social Media soll nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern messbare Ergebnisse liefern – von Markenauf

