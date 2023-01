Die Social Media Agentur Michael Ott in Kaarst, nähe Düsseldorf steht für Kreativität und Professionalität

Die vom Inhaber geführte Werbeagentur bietet Content Creation, Produkt- und Imagevideos, Recruiting-Kampagnen und Werbekampagnen an.

Die vom Inhaber Michael Ott geführte Werbeagentur bietet Content Creation, Produkt- und Imagevideos, Recruiting-Kampagnen und Werbekampagnen an. Darüber hinaus die Erstellung von Produkttexten, Blogartikeln und Social Media Postings. Michael Ott schaut sich mit dem Unternehmen die aktuelle Situation an, findet die Zielgruppe heraus und hilft bei der Entscheidung, welche Social-Media-Kanäle genutzt werden. Hierbei ist es der Werbeagentur bei Düsseldorf wichtig, eine gute Kommunikation zu den Kunden*innen zu pflegen.

Der zuverlässige und erfahrene Social Media Manager betreut und baut Social Media Accounts auf, entwickelt eine Contentstrategie für die Social Media Channels und das Unternehmen. Durch ein gut durchdachtes, zur Zielgruppe passendes Konzept wird eine höhere Sichtbarkeit, mehr Reichweite und somit mehr Umsatz erreicht. Social Media ist heutzutage unumgänglich und gilt als die Visitenkarte für Unternehmen.

Social Media Nutzer werden täglich mehr und die Kommunikation mit Kunde*innen findet oft schon über Social-Media-Kanäle statt. Umso wichtiger ist es, eine Social Media Agentur an der Hand zu haben, die Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok und YouTube betreuen und dem Unternehmen mit Beratung zur Seite stehen. Kreative Ideen, die richtige Contentstrategie und zielgruppenorientierte Inhalte zeichnen eine gute Social Media Agentur aus. Die Social Media Agentur Kaarst vereinbart diese Voraussetzungen.

Der Inhaber Michael Ott kümmert sich persönlich um seine Kund*innen und ist mit Leidenschaft Social Media Manager. Sonderwünsche, Videoproduktionen oder Anregungen für Neues – nichts ist unmöglich. Kundenstimmen nennen die Werbeagentur nähe Düsseldorf serviceorientiert, zuverlässig und vielseitig. Andere betiteln den Social Media Manager als Glücksfall und professionell.

Content Creation:

Das Wichtigste am Content: Der Inhalt muss den Lesern gefallen. Interessante und ansprechende Content ist das A und O, um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu bekommen. Nicht weniger relevant ist die Suchmaschinenoptimierung. Die Contents sollten schließlich auch in den Suchmaschinen auffindbar sein.

Die vom Inhaber geführte Werbeagentur für Social Media berät Unternehmen und erstellt Texte für Postings für Social Media Accounts ebenso wie Blogartikel und Produkttexte.

Produkt- und Imagevideos:

Wer selbst Videos schaut, weiß: Videos bleiben länger im Kopf als Bilder oder ein Text. Die Social Media Agentur holt aus dem Videomaterial des Unternehmens das Beste heraus. Mit Video Content ist es möglich, einen Mehrwert für die Zielgruppe zu erschaffen. Durch hochwertige und authentische Imagefilme heben sich Unternehmen von anderen Firmen ab. Michael Ott hat immer neue Ideen und weiß das Unternehmen in Szene zu setzen.

Videoproduktion für Recruiting Kampagnen

Bewerber*innen sollten zum Unternehmen passen und die richtigen Voraussetzungen haben. Die Agentur von Michael Ott sorgt für echte Emotionen und Menschen. Der Kurzfilm soll aus der Masse herausstechen und die potenziellen Bewerber*innen sollen erkennen, dass genau DAS Unternehmen zu ihnen passt. Ein attraktiver Arbeitgeber zu erkennen, der die Menschen bewegt und bei dem man gerne arbeitet, ist das Ziel der Videoproduktion.

Werbekampagnen:

Die Social Media Agentur Michael Ott verhilft Unternehmen zu mehr Reichweite, mehr Aufmerksamkeit und überrascht deren Zielgruppe gerne immer wieder mit neuen Einfällen. Was das bringt? Es steigert den Gewinn und den Umsatz. Erhöht sich die Bekanntheit, gibt es automatisch mehr potenzielle Kund*innen. Micheal Ott entscheidet gemeinsam mit dem Unternehmen, welche Marketingaktionen sinnvoll sind und was zur Zielgruppe der Firma passt. Die kreativen Köpfe der inhabergeführten Agentur realisieren eine passgenaue Kampagne fürs Unternehmen. Bald schon werden die ersten positiven Ergebnisse sichtbar werden.

Ablauf, nachdem sich ein Unternehmen für eine Agentur entschieden hat:

Nachdem sich ein Unternehmen entschieden hat, eine Social-Media-Agentur zu nutzen, kommt es zu einem Erstkontakt. Kund*innen äußern Wünsche und legen das Budget fest. Der Social Media Manager analysiert die Situation des Unternehmens und schaut sich die Zielgruppe an. Ist die Zielgruppe noch unsicher, wird diese zusammen mit dem Betrieb gefunden und bestimmt. Anschließend schlägt die Werbeagentur die relevanten Social-Media-Kanäle vor wie beispielsweise Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube oder TikTok.

Braucht es ein paar Posts auf Instagram? Sind Blogartikel auf der Firmenwebsite sinnvoll? Oder schaltet man lieber ein paar Ads auf Facebook? Die Wünsche des Unternehmens werden zusammen mit den Ideen der Social Media Agentur zu den Ergebnissen führen. Die von Michael Ott geführte Agentur in Kaarst baut die Kanäle auf, betreut sie und ist dabei in enger Kommunikation mit den Kund*innen. Bei einer Videoproduktion ist Herr Ott selbst vor Ort und kümmert sich um alles. Reels, also Kurzvideos, sind im Moment besonders beliebt bei den Zuschauer*innen.

Fazit:

Heutzutage ist ein Auftritt eines Unternehmens in Social Media unumgänglich. Es bringt einer Firma mehr Reichweite und Aufmerksamkeit und somit einen steigenden Umsatz. Eine Social Media Agentur ist empfehlenswert, da diese sich mit Social Media am besten auskennen und die aktuellen Entwicklungen beobachten. Bei der Werbeagentur Michael Ott in Kaarst, kümmert sich noch der Inhaber selbst um seine Kund*innen und ist stets auf dem aktuellen Stand der schnellen Bewegung der digitalen Welt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Social Media Manager | Michael Ott

Herr Michale Ott

Am Neumark 7

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 0157 / 3678 2656

web ..: https://www.michael-ott.com

email : info@michael-ott.com

