Neue Social Media Agentur revolutioniert die Online-Präsenz für Finanzdienstleister

Berlin, Deutschland, 30. Oktober 2023 –

Heute kündigen wir die Gründung von FinanceFluence GmbH & Co. KG an, einer spezialisierten Social Media Agentur, die sich auf die Steigerung der Online-Sichtbarkeit von Finanzdienstleistern auf Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und LinkedIn konzentriert.

Die Finanzbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel, der die Art und Weise, wie Finanzdienstleistungen vermarktet werden, verändert. In dieser sich rasant entwickelnden digitalen Landschaft ist es von entscheidender Bedeutung, dass Finanzdienstleister auf Social Media präsent und auffindbar sind.

FinanceFluence wurde gegründet, um diese Branche bei diesem Wandel zu unterstützen.

Die Vision von FinanceFluence geht über die herkömmliche Vorstellung von Social Media hinaus. Gegründet von zwei herausragenden Persönlichkeiten im Bereich Finanzdienstleistungen und Social Media, Lothar Rauer und Maxima Todoric, ist das Unternehmen bestrebt, Finanzdienstleistern dabei zu helfen, eine kontinuierliche und dauerhafte Präsenz bei ihren Zielgruppen zu etablieren, anstatt sich ausschließlich auf die Anzahl der Follower oder Reichweite zu konzentrieren.

Lothar Rauer, der Geschäftsführende Gesellschafter der Chancenkomplass GmbH mit Sitz in Berlin und langjähriger Experte im Finanzdienstleistungssektor, bringt sein fundiertes Wissen im Bereich Personalwesen in die Partnerschaft ein. Seine Erfahrung und Expertise sind von unschätzbarem Wert, um Finanzdienstleistern zu helfen, die richtigen Talente und Ressourcen zu finden.

Maxima Todoric, eine Influencerin / TikTokerin und Inhaberin der MAXIMA Marketing & Consulting GmbH & Co. KG in Mönchengladbach, ist eine anerkannte Expertin im Bereich Social Media. Sie betont, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr nur um die Anzahl der Follower und Reichweite geht. Stattdessen legt sie den Fokus darauf, wie Finanzdienstleister ihre Zielgruppen effektiv erreichen und binden können. Diese Strategie zielt darauf ab, Leads und Kundenkontakte in der Finanzdienstleistungsbranche zu generieren und zu pflegen.

Maxima Todoric erklärte: „In der Welt des Social Media geht es nicht mehr darum, der Größte oder Lauteste zu sein. Entscheidend ist, wie kontinuierlich und präsent Sie bei Ihren Zielkunden sind. Dies ist der Schlüssel zum Erfolg in der Finanzdienstleistungsbranche.“

Finanzdienstleister, die ihre Online-Präsenz und ihre Kundenkontakte verbessern möchten, können sich direkt an Lothar Rauer in Berlin bei der Firma Chancenkompass oder an Maxima Todoric in Düsseldorf wenden. FinanceFluence freut sich darauf, diese Branche bei der Optimierung ihrer Social Media-Strategie zu unterstützen und ihnen zu helfen, in der digitalen Welt erfolgreich zu sein.

Kontakt:

Lothar Rauer Chancenkompass GmbH & Co. KG Adresse: Brinkmannstraße 10, 12169 Berlin Telefon: +49 172 666 11 86 Email: lothar@financefluence.de

Maxima Todoric MAXIMA Marketing & Consulting GmbH & Co. KG Adresse: Rheydter Straße 20, 41065 Mönchengladbach Telefon: +49 174 312 07 38 Email: maxima@financefluence.de

Über FinanceFluence GmbH & Co. KG: FinanceFluence ist eine spezialisierte Social Media Agentur, die sich auf die Steigerung der Online-Sichtbarkeit von Finanzdienstleistern in den sozialen Medien konzentriert. Das Unternehmen wurde gegründet, um Finanzdienstleistern dabei zu helfen, eine kontinuierliche und dauerhafte Präsenz bei ihren Zielgruppen zu etablieren.

Die Gründer, Lothar Rauer und Maxima Todoric, bringen langjährige Erfahrung und Expertise im Finanzdienstleistungssektor und im Bereich von Social Media mit. Maxima Todoric ist eine Expertin im Bereich von Reels, die immer mehr von Bedeutung online gewinnen.

Hinweis an die Redaktion: Fotos von Lothar Rauer und Maxima Todoric stehen unter financefluence.de/fotos zur Verfügung.

Die FinanceFluence GmbH & Co. KG ist eine Social Media Marketing Agentur speziell für Finanzdienstleister und die Immobilienbranche.

