BodyCare – ein besonderes Kosmetikstudio in Forchheim

Auf entspanntem Wege zu Schönheit und Wohlgefühl in der eigenen Haut. Das ist das Ziel des freundlichen Teams aus dem Kosmetikstudio BodyCare.

Schönheit ist das Ziel einer jeden Kosmetikbehandlung, aber der Weg dorthin soll für Kundinnen und Kunden bei BodyCare ebenso schön sein. Das freundliche und kompetente Team zeichnet sich durch eine besondere Herzlichkeit aus und lädt dazu ein, sich eine Auszeit vom stressigen Alltag zu nehmen. Das Team weiß: Die Auffassung davon, was ästhetisch ist, kann sehr unterschiedlich sein. Denn jeder Mensch legt auf andere Dinge wert. Dauerhaft glatte Beine, ein makelloses Hautbild, jugendliches Aussehen oder ein frisch geschminkter Look – die Wünsche sind so individuell wie das Angebot des Kosmetikstudios. Hier dürfen sich Kundinnen und Kunden auf eine ganz persönliche Behandlung freuen und sich wie zu Hause fühlen.

Das Behandlungsangebot ist vielseitig

Jede Haut ist anders. Darum bietet das Kosmetikstudio verschiedene Behandlungen an, um das Hautbild zu verfeinern, der Hautalterung entgegenzuwirken oder eine nachhaltige Lösung für Problemhaut zu finden. Folgende Kosmetikbehandlungen werden von BodyCare angeboten:

Dauerhafte Haarentfernung

Anti-Aging

Medical Cosmetic

Permanent Make-up

Es wird zudem die HydraFacial(TM)-Technologie angeboten. Diese eignet sich für jeden Hauttyp und verbessert durch ein spezielles Peeling mit anschließender Tiefenreinigung die Hautgesundheit.

Zertifizierte Geräte und ausgebildete Fachkräfte

Das Kosmetikstudio BodyCare setzt auf Qualität. Dank der FDA-Zertifizierung der verwendeten Kosmetika werden die Produkte höchsten Qualitätsstandards gerecht. Außerdem kommen Kundinnen und Kunden in den Genuss einer Behandlung durch ausgebildete Fachkräfte sowie eine zertifizierte Heilpraktikerin. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die Menschen mit ihren persönlichen Bedürfnissen und dem Wunsch nach einer wohltuenden Kosmetikbehandlung. Das Team von BodyCare hat dabei immer das jeweilige Behandlungsziel im Blick und berät Kundinnen und Kunden fachkompetent zu ihren Möglichkeiten.

Gut erreichbar in Forchheim

BodyCare verhilft Kundinnen und Kunden zu mehr Schönheit und einem besseren Hautbild. In Forchheim sind die Türen Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und Termine können unter Tel.: 09191 – 736454 vereinbart werden. Die Mitarbeitenden des Studios freuen sich, Kundinnen und Kunden von der Beratung über die Behandlung bis zum gewünschten Ergebnis zu begleiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BodyCare Forchheim

Frau Petra Scholz

Klosterstraße 7

91301 Forchheim

Deutschland

fon ..: 09191 736454

web ..: https://www.bodycare-forchheim.de/

email : info@bodycare-forchheim.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hermann Rastorfer: Lebenslinien Italia Goodbye – der neue Italo-Song von Maria Da Vinci