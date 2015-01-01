Festplattenvernichtung in Regensburg: ProCoReX Europe GmbH integriert zertifizierte Datenträgervernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt Festplattenvernichtung in Regensburg nachhaltig und sicher – zertifizierte Datenträgervernichtung, Umweltschutz und individuelle Beratung sind garantiert.

Im Zuge der Digitalisierung ist für Unternehmen die Festplattenvernichtung in Regensburg weit mehr als reine IT-Entsorgung: Sie ist Kernbestandteil jeder modernen und nachhaltigen IT-Strategie. Die ProCoReX Europe GmbH setzt auf zertifizierte Datenträgervernichtung in Regensburg, die für jedes Projekt exakt geplant, revisionsfest dokumentiert und lückenlos protokolliert wird.

In enger Abstimmung mit der Kundschaft werden zunächst alle zu vernichtenden Datenträger erfasst. Die Festplattenvernichtung in Regensburg erfolgt anschließend nach DIN 66399, begleitet von einem zertifizierten Nachweis zur belegbaren Einhaltung der Compliance-Regeln und Datenschutzgesetze. Nach erfolgter zertifizierter Datenträgervernichtung in Regensburg stellt ProCoReX Europe GmbH für jede Charge ein rechtskräftiges Zertifikat aus, das für Prüfungen oder als Nachweis für Mandanten genutzt werden kann.

Das nachhaltige Vorgehen wird von ProCoReX aktiv gefördert: Alle im Rahmen der Festplattenvernichtung anfallenden Wertstoffe werden recycelt, nicht wiederverwertbare Stoffe werden getrennt und umweltgerecht entsorgt. Persönliche Betreuung, umfassende Transparenz und verlässliches Prozessmanagement machen ProCoReX Europe GmbH für regionale und überregionale Unternehmen in Regensburg zum Trusted Partner – für jede Form von zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltiger IT-Entsorgung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-regensburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

