Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) veröffentlicht zum Jahresende ein Update zum Antimonprojekt Bald Hill in New Brunswick, Kanada

Vancouver, BC, 6. Januar 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder ATMY) stellt zum Jahresende ein Update zum Antimonprojekt Bald Hill in New Brunswick, Kanada, bereit.

Highlights des Jahres 2025

– ATMY erwarb im Januar 2025 eine Option auf das Konzessionsgebiet Bald Hill und nahm die Arbeiten im April 2025 mit einer ersten Bohrphase auf.

– Bis Ende Juli wurden Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.100 Metern niedergebracht und ORIX wurde mit der Erstellung eines 3D-Modells für diese Lagerstätte beauftragt.

– Der NI 43-101-konforme technische Bericht wurde fertiggestellt: Die durch Bohrungen ermittelte potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt wurden mit 2.700.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,0 % bis 4,0 % Sb (ca. 81.000 bis 108.000 Tonnen enthaltenes Antimon)1 angegeben – es ist zu beachten, dass ATMY noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt hat, um eine Ressource auf dem Antimonprojekt Bald Hill abzugrenzen. Das angegebene Potenzial ist konzeptioneller Natur, und es ist nicht bekannt, ob das Projekt wirtschaftlich rentabel sein wird.

– Potenzial zur Erweiterung aufgrund zusätzlicher bekannter Ziele – die zweite Bohrphase wurde im September 2025 aufgenommen und Ende Dezember mit zusätzlichen 5.000 Metern abgeschlossen – die Analyseergebnisse stehen noch aus.

– Weitere Untersuchungen in Form von Schürfgrabungen wurden in der Bald Hill South Zone durchgeführt. Die Schürfgrabungen in diesem Gebiet legten über eine Länge von 150 Metern antimonhaltigen Stibnit frei.

– Die Grundfläche des Konzessionsgebietes Bald Hill wurde durch die Hinzufügung von Claims im Süden, Westen und Osten mehr als verdoppelt.

– Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 9,4 Millionen $ im Dezember 2025.

1. TECHNISCHER BERICHT GEMÄ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources am 28. Oktober 2025. Verfasst von John Langton, M.Sc., P.Geo., – JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82380/ATMY_010626_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Google-Bild mit Lage der Schwerpunktgebiete im Jahr 2025.

Voraussichtliche Ereignisse und Nachrichtenfluss für 2026

– Die Bohrarbeiten werden mit drei Bohrgeräten wieder aufgenommen; das vollständig finanzierte Budget umfasst 10.000 Bohrmeter.

– Aktualisiertes 3D-Modell, erste metallurgische Ergebnisse

– Fortgeschrittene metallurgische Ergebnisse und erste Konsultationen mit Stakeholdern, darunter die Regierung von New Brunswick und die Bundesregierung

– Kontinuierliche Bohrergebnisse, Analysen und Nachrichtenfluss, aktualisiertes 3D-Modell und vorläufige Bestimmung des Ressourcenpotenzials

– Feldarbeiten einschließlich Bodenprobenahmen im erweiterten Konzessionsgebiet, Felduntersuchungen, Schürfgrabungen

– Abschluss der technischen Studie, aktualisierte technische Informationen zur Ressource

– Erste Ressource

– Einreichung einer vorläufigen Umweltverträglichkeitsprüfung und Genehmigungsantrag

Risikominderung und Entwicklung

Der Fortschritt des Projekts Bald Hill wird durch Maßnahmen zur Risikominderung und zur Ermittlung der Voraussetzungen für eine PEA vorangetrieben.

– Proben wurden für metallurgische Tests eingereicht.

– Es wurden Berater beauftragt, einen regulatorischen Plan für die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Genehmigungserteilung zu erstellen.

– SRK wurde mit der Erstellung einer technischen Lückenanalyse beauftragt, um die Bestimmung einiger der folgenden Aspekte des Projekts zu unterstützen:

o Geeigneter Bohrlochabstand für die Ressourcenberechnung

o Geschätzte Abbaumethoden

o Geotechnik

o Wassermanagement

o Überlegungen zur Abraumentsorgung

Jim Atkinson, CEO und President von ATMY, kommentierte: Zum Ende des Jahres 2025 möchte ich Ihnen für Ihre Unterstützung in diesem für Antimony Resources Corp. außergewöhnlichen Jahr danken. Wir haben das Jahr mit der hochgradigen Antimonlagerstätte Bald Hill begonnen, und unsere hervorragenden Feldteams, Bohrarbeiter und technischen Mitarbeiter haben durch intelligente Exploration und harte Arbeit den Wert des Projekts gesteigert. Unser Ansatz ist bewusst gewählt: Wir treiben die Entwicklung des Projekts offensiv voran, kommunizieren konsequent und lassen die Fundamentaldaten der Antimonlagerstätte Bald Hill die langfristige Wertschöpfung vorantreiben. Da wir kontinuierlich hochgradige Bohrergebnisse liefern, die Ressourcenschätzung erweitern und eine robuste Metallurgie demonstrieren, wird der Markt zunehmend erkennen, was wir aufbauen – ein skalierbares Antimonprojekt in einer erstklassigen Jurisdiktion. Wir bauen eine Antimonlagerstätte von Weltklasse auf. Die Geschichte zeigt, dass Gehalt, Konsistenz und Umsetzung die Bewertung bestimmen. Da wir weiterhin Ergebnisse liefern und die Ressource erweitern, wird der Markt darauf aufmerksam werden. Die Fundamentaldaten sind unbestreitbar. Mit der aktuellen Finanzierung, die wir im Dezember 2025 abgeschlossen haben, sind wir vollständig finanziert, um unser Projekt weiter voranzutreiben, mit dem Ziel, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Entwicklung sind.

Das Unternehmen hat 6.716.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,50 $ sowie 13.347.000 Restricted Share Units an Direktoren, leitende Angestellte und Berater des Unternehmens begeben.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

Highlights des Antimonprojekts Bald Hill

– Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick.

– Hervorragende Infrastruktur beinhaltet Straßen, Strom und einen Tiefseehafen in 45 km Entfernung.

– Im Rahmen früherer und aktueller Arbeiten, einschließlich Bohrungen, wurde eine über 700 m lange Antimonlagerstätte als Teil einer wesentlich längeren Brekzienzone beschrieben.

– Die Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt durchschnittlich 3 bis 4 Meter und der durchschnittliche Gehalt liegt zwischen 3 % und 4 % Antimon.

– Technischer Bericht gemäß NI 43-101 aus 2025: Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des bebohrten Gebiets, das das Ziel unserer Explorationen darstellt, liegen im Bereich von 2.700.000 t mit 3,0 % bis 4,0 % Sb (etwa 81.000 bis 108.000 t an enthaltenem Antimon).1- Es ist zu beachten, dass ATMY noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt hat, um eine Ressource für das Antimonprojekt Bald Hill zu bestimmen. Das angegebene Potenzial ist konzeptioneller Natur, und es ist nicht bekannt, ob das Projekt wirtschaftlich rentabel sein wird.

– Erweiterungspotenzial anhand weiterer bekannter Ziele, die bei jüngsten Explorationsarbeiten ermittelt wurden.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

www.antimonyresources.com

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO and President

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

