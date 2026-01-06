TempraMed erhält ersten kommerziellen Auftrag von israelischem Vertriebshändler und schließt erste Lieferung ab, wodurch der Eintritt in das nationale Apothekennetzwerk ermöglicht wird

Die erste Lieferung an das Lager des Vertriebshändlers unterstützt die Expansion in den B2B-Apothekenvertrieb neben den Direktvertriebsaktivitäten an Verbraucher

Vancouver, BC – 6. Januar 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (TempraMed oder das Unternehmen), ein Innovator im Bereich Medizintechnik, der die Lagerung und das Handling temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, seinen ersten kommerziellen Auftrag in Israel und die erfolgreiche Auslieferung einer ersten Bestellung an das Lager von Guri A.A.O. (Guri), einem führenden israelischen Medizinproduktehändler, bekannt zu geben.

Guri gehört zu den fünf größten Vertriebshändlern im israelischen Einzelhandelssektor und blickt auf mehr als 50 Jahre Branchenführerschaft zurück. Das Unternehmen vertreibt exklusiv eine breite Palette international anerkannter Marken – darunter Mundpflegeprodukte von GSK/Haleon sowie die natürlichen Süßstoffe Truvia von Cargill – und unterhält enge, langjährige Beziehungen zu 2.500 der größten Supermärkte, Apothekenketten, Health Maintenance Organizations (HMOs) und unabhängigen Apotheken Israels.

Dieser Meilenstein markiert den Beginn der kommerziellen Aktivitäten von TempraMed im israelischen stationären Apothekeneinzelhandel und stellt eine bedeutende Erweiterung der Go-to-Market-Strategie des Unternehmens dar. Neben den bereits etablierten Direct-to-Consumer-(B2C)-Aktivitäten ergänzt die Zusammenarbeit mit Guri das Geschäftsmodell um eine gezielte Business-to-Business-(B2B)-Ebene und ermöglicht einen breiteren Zugang zu den temperaturgeschützten Lösungen von TempraMed über Apothekennetzwerke in Israel.

Die Zusammenarbeit in Israel baut auf TempraMeds wachsendem Portfolio kommerzieller Partnerschaften in Europa, Asien und anderen internationalen Märkten auf und stärkt die globale Expansionsstrategie des Unternehmens sowie seinen Ansatz eines diversifizierten Vertriebskanals.

Israel stellt einen hochentwickelten Gesundheitsmarkt mit einer starken Verbreitung injizierbarer Therapien dar, darunter Insulin, GLP-1-Rezeptoragonisten, Biologika und Notfallmedikamente. Da der Einsatz temperaturempfindlicher Medikamente weiter zunimmt, wird der Schutz vor Hitze- und Kälteeinwirkung im Alltag zunehmend entscheidend für die Aufrechterhaltung der Wirksamkeit von Medikamenten sowie für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Patienten.

Die erste an das Lager von Guri gelieferte Bestellung stellt die operative Bereitschaft für den Vertrieb über stationäre Apotheken sicher und legt den Grundstein für eine erweiterte Verfügbarkeit in Apotheken und Gesundheitsvertriebskanälen im ganzen Land. Durch die Nutzung von Guris etablierter Infrastruktur und seiner Beziehungen innerhalb des israelischen Gesundheitsökosystems strebt TempraMed an, die Marktdurchdringung zu erhöhen und seine nationale Präsenz zu stärken.

Diese erste kommerzielle Bestellung und die Auslieferung an Guri stellen einen wichtigen operativen und kommerziellen Meilenstein für TempraMed dar, sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. Wir vollziehen den Schritt von einem reinen Online-Händler hin zu physischen Verkaufsstellen. Damit sind wir nun erfolgreich in unser Zielsegment eingetreten: den B2B-Handel. Dies wurde nicht nur durch die herausragende Nutzererfahrung der VIVI-Technologie ermöglicht, sondern auch dank unseres exzellenten Vertriebsteams, das in sehr kurzer Zeit mehrere Verträge mit globalen Vertriebshändlern abschließen konnte. Wir haben ehrgeizige Pläne für 2026 und sind auf einem sehr guten Weg, sowohl unsere eigene Vision als auch die unserer Aktionäre zu verwirklichen.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie – darunter VIVI Cap und VIVI Epi – und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente – überall und jederzeit. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, Ziel, anstreben, glauben, prognostizieren, schätzen, erwarten, Strategie, zukünftig, wahrscheinlich, könnte, sollte, wird und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen zu Informationen über zukünftige Pläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens insgesamt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen kann seine Pläne, Prognosen oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Angemessenheit unseres Cashflows und unserer Erträge, die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten des Unternehmens, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, staatliche Vorschriften, Wettbewerb, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, die Auswirkungen technologischer und sozialer Veränderungen auf die Produkte und die Branche.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

