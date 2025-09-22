Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) vereinbart Finanzierung in Höhe von 10 Mio. CAD

Vancouver, BC, 26. November 2025 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder ATMY) gibt eine Privatplatzierungsfinanzierung (das Angebot) von bis zu 22.250.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,45 CAD pro Einheit bekannt (Bruttoeinnahmen von bis zu 10.012.500 CAD). Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant) bestehen. Jeder Warrant wird seinen Besitzer berechtigen, innerhalb von 24 Monaten nach der Ausgabe eine weitere Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,75 CAD zu erwerben. Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden vom Unternehmen für Explorations- und Erschließungsaktivitäten sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Das Unternehmen hat Dominari Securities LLC und Revere Securities LLC als gemeinsame Platzierungsvermittler für die Finanzierung beauftragt. Das Unternehmen zahlt an die Platzierungsvermittler 8 % in bar und 8 % in Form von Broker-Warrants. Die Broker-Warrants weisen dieselben Bedingungen auf wie die an die Investoren ausgegebenen Warrants.

Über Dominari Securities LLC

Dominari Securities LLC mit Sitz in New York ist ein dynamisches, zukunftsorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, dessen Ziel darin besteht, für alle Interessenvertreter Werte zu schaffen, indem es aufkommende Trends im Finanzdienstleistungssektor nutzt und frühzeitig Zukunftschancen identifiziert, die für Investoren hohe Renditen versprechen. Dominari Securities LLC ist Mitglied von FINRA, MSRB und SIPC. www.dominarisecurities.com

Über Revere Securities LLC

Revere Securities wurde im Jahr 1983 gegründet und hat sich einen Ruf für vertrauenswürdige Beratung, disziplinierte Umsetzung und dauerhafte Kundenbeziehungen aufgebaut. Von seinen Niederlassungen in New York, Boca Raton und Boston aus betreut es Unternehmen, institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen mit Schwerpunkt auf langfristiger Wertschöpfung. Die Fachkräfte des Unternehmens haben Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar beraten und durchgeführt und dabei ihre fundierten Marktkenntnisse und umfassenden Branchenbeziehungen genutzt, um Kunden bei der Erreichung ihrer strategischen und finanziellen Ziele zu unterstützen. www.reveresecurities.com

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

Das Unternehmen bemüht sich um die Erschließung des Antimonprojekts Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick.

Highlights des Antimonprojekts Bald Hill

– Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick.

– Hervorragende Infrastruktur einschließlich Straßen, Strom und eines Tiefseehafens in 45 km Entfernung

– Im Rahmen früherer und aktueller Arbeiten, einschließlich Bohrungen, wurde eine über 700 m lange Antimonlagerstätte als Teil einer wesentlich längeren Brekzienzone beschrieben.

– Die Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt durchschnittlich 3 bis 4 Meter und der durchschnittliche Gehalt liegt zwischen 3 % und 4 % Antimon.

– Technischer Bericht gemäß NI 43-101 aus 2025: Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des bebohrten Gebiets, das das Ziel unserer Explorationen darstellt, liegen im Bereich von 2.700.000 t mit 3,0 % bis 4,0 % Sb (etwa 81.000 bis 108.000 t an enthaltenem Antimon).1

– Erweiterungspotenzial anhand weiterer bekannter Ziele

1. TECHNISCHER BERICHT GEMÄ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: ANTIMONPROJEKT BALD HILL IM SÜDEN VON NEW BRUNSWICK, KANADA, NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources am 28. Oktober 2025. Verfasst von John Langton, M.Sc., P.Geo., – JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

www.antimonyresources.com

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Antimony Resources Corp.

SHERYL JONES

101 – 17565 58 Avenue

V3S 4E3 Surrey, British Columbia

Kanada

email : info@antimonyresources.ca

Pressekontakt:

Antimony Resources Corp.

SHERYL JONES

101 – 17565 58 Avenue

V3S 4E3 Surrey, British Columbia

email : info@antimonyresources.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Global Uranium gibt strategische Erweiterung des Projekts Airline in Wyoming bekannt Digitale Sehbeanspruchung 2026 – Bildschirmarbeit, Gaming und Augenlasern