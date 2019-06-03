Digitale Sehbeanspruchung 2026 – Bildschirmarbeit, Gaming und Augenlasern

Stundenlanges Arbeiten am Computer, Gaming bis spät in die Nacht und der ständige Blick aufs Smartphone – digitale Sehbelastung gehört längst zum Alltag.

Immer mehr Menschen klagen über müde Augen, verschwommenes Sehen und Kopfschmerzen. Aumedica erklärt, warum Augenlasern für die Generation der Digital Natives eine nachhaltige Lösung sein kann.

Die intensive Nutzung digitaler Geräte führt dazu, dass die Augen dauerhaft fokussieren müssen. Gleichzeitig wird seltener geblinzelt, was Trockenheit und Überanstrengung begünstigt. Besonders Menschen zwischen 20 und 45 Jahren sind betroffen – also jene Altersgruppe, die beruflich und privat am häufigsten auf Bildschirme blickt.

Brillen und Kontaktlinsen schaffen zwar kurzfristige Abhilfe, werden bei langen Arbeitstagen oder Gaming-Sessions aber oft zur Belastung. Sie beschlagen, verrutschen oder verursachen Druckstellen. Zudem können Kontaktlinsen bei trockener Raumluft schnell zu Reizungen führen. Das Augenlasern bietet hier eine langfristige, komfortable Alternative.

Mit der modernen Smart-Surf-Technologie setzt Aumedica auf ein berührungsfreies Verfahren, das ohne Schnitt auskommt und besonders schonend ist. Die Behandlung korrigiert Fehlsichtigkeiten dauerhaft, wodurch die Augen weniger angestrengt arbeiten müssen. Das entlastet sie gerade bei stundenlanger Bildschirmarbeit oder intensiver visueller Konzentration.

Über Aumedica:

Aumedica in Köln ist auf moderne Augenlaserbehandlungen spezialisiert und bietet individuelle Beratung für Menschen mit digital bedingten Sehbeschwerden. Die Fachärzte prüfen in einer ausführlichen Voruntersuchung, ob und in welchem Umfang das Augenlasern die Augen entlasten kann.

Wer täglich viele Stunden an Bildschirmen verbringt und sich eine langfristige Lösung für klare Sicht und entspannte Augen wünscht, findet unter www.aumedica.de weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aumedica

Herr Harun Akgül

Heumarkt 43

50667 Köln

Deutschland

fon ..: 0221/29798663

web ..: https://aumedica.de/

email : info@aumedica.de

Das Team von Aumedica betont, wie wichtig eine individuelle Beratung und gründliche Voruntersuchung sind. Nur so kann das passende Verfahren gewählt werden, das optimal zu den Augen und Bedürfnissen jedes Einzelnen passt. Weitere Informationen und persönliche Beratungstermine finden Interessierte unter www.aumedica.de.

Pressekontakt:

Aumedica

Herr Harun Akgül

Heumarkt 43

50667 Köln

fon ..: 0221/29798663

web ..: https://aumedica.de/

email : info@aumedica.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wissenslücken schließen, Zukunft gestalten: Geförderte Vorbereitungskurse für den beruflichen Neustart Augenlasern und berufliche Anforderungen – wenn klare Sicht im Job zählt