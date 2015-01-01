  • Augenlasern und berufliche Anforderungen – wenn klare Sicht im Job zählt

    In vielen Berufen ist präzises Sehen unverzichtbar.

    Ob im Handwerk, in der Medizin, im Straßenverkehr oder in technischen Berufen – wer auf klare Sicht angewiesen ist, stößt mit Brille oder Kontaktlinsen oft an Grenzen. Aumedica erklärt, warum das Augenlasern gerade für Berufstätige eine sinnvolle und langfristige Lösung sein kann.

    Feuchtigkeit, Staub, Schutzhelme oder wechselnde Lichtverhältnisse: In vielen Arbeitsumgebungen sind Brillen störend oder unpraktisch. Kontaktlinsen wiederum führen bei trockener Luft oder langen Arbeitstagen häufig zu gereizten Augen. Moderne Laserbehandlungen schaffen hier Abhilfe, denn sie ermöglichen dauerhaft scharfes Sehen ohne Hilfsmittel.

    Mit der innovativen Smart-Surf-Technologie bietet Aumedica eine besonders schonende und berührungsfreie Behandlung an. Sie kommt ohne Schnitt und mechanische Belastung der Hornhaut aus und ist ideal für Menschen mit hohen beruflichen Anforderungen. Nach der Laserbehandlung profitieren Patientinnen und Patienten von natürlicher Sehschärfe – ganz ohne Einschränkungen im Arbeitsalltag.

    Gerade in Berufen mit hoher Konzentration oder Sicherheitsverantwortung ist das ein entscheidender Vorteil. Ob Pilotin, Handwerker, Chirurg oder Berufskraftfahrer – klare Sicht bedeutet auch mehr Präzision, weniger Ermüdung und höhere Sicherheit im Job.

    Über Aumedica:
    Aumedica in Köln bietet individuell abgestimmte Laserbehandlungen für verschiedene Berufsgruppen an. Das Team legt Wert auf persönliche Beratung, transparente Abläufe und höchste medizinische Qualität. In einer ausführlichen Voruntersuchung wird geprüft, welches Verfahren am besten zur beruflichen Situation passt.
    Wer im Beruf auf uneingeschränktes Sehen angewiesen ist und sich von Brille oder Kontaktlinsen unabhängig machen möchte, findet unter www.aumedica.de weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten.

    Über Aumedica
    Aumedica ist ein spezialisiertes Augenlaserzentrum mit Sitz in Köln (Heumarkt 43, 50667 Köln). Das Unternehmen steht für Präzision, Innovation und Sicherheit in der Augenlaser­chirurgie. Mit hochmodernen Verfahren wie der Smart-Surf-Technologie, individueller Betreuung und dem Fokus auf junge Erwachsene zwischen 18 und 40 Jahren setzt Aumedica neue Maßstäbe in der refraktiven Augenheilkunde. Weitere Informationen unter www.aumedica.de

