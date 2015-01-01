P.Trace – Kompakter und robuster Drucktransmitter mit keramischer Messzelle

AMSYS erweitert sein Portfolio um den Drucktransmitter P.Trace – einen kompakten, robusten Sensor mit keramischer Messzelle, ideal für präzise Messungen in rauen Industrieumgebungen.

AMSYS erweitert sein Produktportfolio um den neuen Drucktransmitter P.Trace, der durch seine kompakte Bauweise, hohe Medienresistenz und Robustheit überzeugt. Der P.Trace wurde speziell für den industriellen Dauereinsatz entwickelt und eignet sich hervorragend für Anwendungen, die eine präzise Druckmessung unter anspruchsvollen Bedingungen erfordern.

Der P.Trace gehört zu den kleinsten Sensoren mit keramischer Messzelle auf dem Markt und ist dennoch extrem widerstandsfähig. Sein Gehäuse besteht aus massivem Edelstahl und erfüllt die Schutzklasse IP68, wodurch es optimal gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist. Dies macht ihn ideal für raue Industrieumgebungen, in denen hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gefordert sind.

Der Sensor ist außerdem besonders resistent gegen aggressive Medien. Dank der Verwendung einer keramischen Messzelle bietet er eine hohe Beständigkeit gegen korrosive Gase, Hydrauliköle oder andere chemische Substanzen. Dadurch eignet er sich bestens für Anwendungen in der Hydraulik, Automatisierungstechnik, Pneumatik, Vakuumtechnik und Verpackungsindustrie.

Flexible Anpassungsmöglichkeiten und einfache Integration

Der P.Trace ist mit verschiedenen Prozessanschlüssen verfügbar, darunter G1/4″ Außen- oder Innengewinde. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen M12 4-poligen Stecker, was eine schnelle und sichere Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Je nach Anwendung kann zwischen unterschiedlichen Dichtungsmaterialien wie NBR, FKM und EPDM gewählt werden, um eine optimale Verträglichkeit mit dem zu messenden Medium sicherzustellen.

Das analoge Ausgangssignal kann in verschiedenen Varianten geliefert werden, darunter 0-10 V, 1-10 V und 4-20 mA, sodass eine problemlose Anbindung an gängige Industrieanlagen möglich ist. Die hohe Messgenauigkeit von ±0,5 % FS und eine Langzeitdrift von maximal 0,1 % FS pro Jahr sorgen für eine zuverlässige und langfristige Nutzung.

AMSYS freut sich, mit dem P.Trace einen weiteren hochwertigen Drucktransmitter anbieten zu können, der den Anforderungen moderner Industrieanwendungen gerecht wird.

Merkmale

* Druckbereich von -1 bar bis 600 bar: -1..5 bar / 0..10 bar / 0..16 bar / 0..25 bar / 0..40 bar / 0..100 bar / 0..250 bar / 0..400 bar / 0..600 bar

* Betriebsspannung: 14…30 VDC (Spannungs-Ausgang)

* Eigenstromaufnahme: < 25 mA

* Elektrischer Anschluss: M12 4-polig

* Ausgang: 0-10 V, 1-10 V, 4-20 mA

* Kurzschluss-/ Verpolungsschutz: ja / ja

* Langzeitdrift: <= 0,1% FS / a

* Genauigkeit: ± 0,5% FS

* Wiederholgenauigkeit: ± 0,2% FS

* Material (Prozessanschluss): Edelstahl 316L (entspricht etwa 1.4404)

* Gewicht: 191g (G1/4?M); 244g (G1/4?F)

* Schutzart: IP65, IP67, IP68

* Erhältlich mit verschiedenen Dichtungen: NBR, FKM, EPDM

* Umgebungstemperatur: Betrieb -25°…+80°C, Lagerung -30°…+85°, Medium -25°…+100°

* MTTF (40°C) von 2236 Jahren (Dauerbetrieb)

Weitere Informationen zum P.Trace finden Sie unter: www.amsys.de

AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

