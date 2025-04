HORIZON3 – Die Zukunft kompakter Transfersysteme beginnt jetzt!

ATS Corporation präsentiert auf der Automatica 2025 ihr neues innovatives System: SuperTrak HORIZON3(TM)

München – 28. April 2025 – Im Rahmen der Automatica 2025 präsentiert ATS Corporation ihr neues innovatives System: SuperTrak HORIZON3(TM). Diese hochmoderne Lösung ist bereit, die Landschaft kompakter Transfersysteme neu zu definieren und bietet beispiellose Präzision, Flexibilität und Effizienz für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen auf dem kleinsten Raum.

SuperTrak HORIZON3(TM) ist ein kompaktes Transfersystem, das für die Automatisierungstechnik entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine hohe Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität aus.

Video Super: SuperTrak HORIZON3(TM)

Hauptmerkmale:

– Kompakte Bauweise: Das SuperTrak HORIZON3(TM) System ist besonders platzsparend und eignet sich daher ideal für Anwendungen in beengten Umgebungen.

– Hohe Geschwindigkeit und Beschleunigung: Das System ermöglicht schnelle und präzise Bewegungen, was zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität führt.

– Unabhängige Shuttle-Steuerung: Jeder Shuttle kann individuell gesteuert werden, was eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung von Produktionsprozessen ermöglicht.

– Hohe Präzision: Das SuperTrak HORIZON3(TM) System bietet eine hohe Wiederholgenauigkeit, was für präzise Montage- und Verpackungsaufgaben unerlässlich ist.

– Energieeffizientes Design: Durch optimierte Steuerung und intelligente Antriebstechnologie reduziert der SuperTrak HORIZON3(TM) den Energieverbrauch und trägt so zu einer nachhaltigeren Produktion bei.

– Nahtlose Integration: Das System ist mit modernen Steuerungs- und Automatisierungsplattformen kompatibel, sodass eine einfache Einbindung in bestehende Produktionslinien gewährleistet ist.

Anwendungsbereiche:

Das SuperTrak HORIZON3(TM) System kommt in verschiedenen Branchen zum Einsatz, darunter:

– Montageautomation

– Verpackungsindustrie

– Medizintechnik

– Elektronikfertigung

– Konsumgüterindustrie

– Pharmazeutische Produktion

Vorteile:

– Erhöhte Produktivität

– Verbesserte Präzision

– Hohe Flexibilität

– Platzsparende Bauweise

– Reduzierter Wartungsaufwand

– Energieeffizienz

– Einfache Integration

– Erhöhte Prozesssicherheit

„Wir freuen uns sehr, unser SuperTrak HORIZON3(TM) System auf der Automatica vorzustellen“, sagte Eugen Goidenko, Director, Automation Products bei ATS „Dieses System ist ein Beweis für unser Engagement für Innovation und unser Engagement, unseren Kunden die modernsten Automatisierungslösungen anzubieten.“

Besuchen Sie uns auf der Automatica am Stand 303, Halle A6, um mit dem neuen Supertrak-Konfigurator mehr über seine flexible Konfigurationsfähigkeit je nach Anwendungsfall und seine transformativen Fähigkeiten zu erfahren.

Über SuperTrak CONVEYANCE(TM)

Kontakt für ein Ticket der Automatica-Messe:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SuperTrak CONVEYANCE(TM) Ticket-LINK

Besuchen Sie uns auf der Automatica 2025:

Halle A6.303

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.500 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com .

Zusätzliche Informationen zur Automatica 2025:

– Die Automatica ist die Weltleitmesse für intelligente Automation und Robotik.

– Sie findet vom 24. Juli 2025 bis 27. Juli 2025 auf dem Messegelände München statt.

– Auf der Messe präsentiert die ATS Corporation die neuesten Innovationen und Trends in der Automatisierung.

– Die Veranstaltung bringt führende Experten, Unternehmen und Entscheidungsträger der Branche zusammen.

– Besucher haben die Möglichkeit, Live-Demonstrationen neuer Technologien und Lösungen zu erleben.

Hashtags:

#Supertrak #horizon3 #transfersystem #konfigurator #automatisierung #automatisierungssystem #montageanlagen #verpackungsanlagen #oee #ausbringungsleistung #maschinenhersteller #integratoren #sondermaschinenbau #zellfertigung #verpackung #kompakt #durchsatzerhöhung

#tia #siemens #automatica #motioncontrol #industrie4.0 #highspeedconveyance #münchen #germany

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SuperTrak CONVEYANCE(TM)

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

Kanada

fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.



Pressekontakt:

SuperTrak CONVEYANCE(TM)

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

MyCabin startet in Deutschland: Premium-Häuser zum Sofortplanen – schlüsselfertig ab 100.000 EUR Trump-Effekt? Nachfrage fürs Auslandsjahr an Schulen in Kanada & Down Under steigt: Online-Infos im Mai 2025