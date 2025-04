MyCabin startet in Deutschland: Premium-Häuser zum Sofortplanen – schlüsselfertig ab 100.000 EUR

Öffentliche Produktpräsentation mit Starkoch Stephan Henschel am 03. Mai in Bad Vilbel

Deutschlands Wohnungsmarkt bekommt starken Zuwachs: MyCabin, ein Hersteller von Premium-Modulhäusern aus Lettland mit Standorten in Europa und Nordamerika, bietet ab sofort auch deutschlandweit hochwertige und dennoch erschwingliche Fertighäuser an. Das erste in Deutschland verfügbare Modell umfasst eine Wohnfläche von rund 40 Quadratmetern und ist bereits für weniger als 100.000 EUR erhältlich – schlüsselfertig geliefert, ohne Baustellenchaos und lange Wartezeiten. Seinen deutschen Marktstart mit öffentlicher Produktpräsentation feiert MyCabin am 03. Mai in Bad Vilbel.

In Zeiten explodierender Mieten und fehlender Alternativen setzt MyCabin ein klares Zeichen für nachhaltiges, modernes und bezahlbares Wohnen. Zum Markteintritt arbeitet MyCabin eng mit einem etablierten deutschen Partner mit ausgewiesener Spezialisierung auf Beratung, Installation und Vertrieb von Fertighäusern zusammen.

Ein neuer Standard für modulares Wohnen

Alle MyCabin Häuser werden im hochwertigen Holzrahmenverfahren gefertigt. Die Hausdächer bestehen aus hochwertigem Metall und verfügen über eine nachhaltige Isolierung, die auf einen wetterunabhängigen und dauerhaften Wohnkomfort ausgelegt ist.

Das modulare Konzept ermöglicht es Käufern, ihr neues Zuhause flexibel und individuell zu gestalten. Auf Wunsch können weitere Komponenten wie zusätzliche Schlafzimmer, Sauna, Terrassenerweiterungen oder sogar separate Büromodule hinzugefügt werden. Neben der großen Auswahl an Fassadenfarben stellt MyCabin im Innenbereich drei unterschiedliche Bodenvarianten wie auch umfangreiche Materialoptionen für Badezimmer und Küchen zur Verfügung. Kunden können eigene Wünsche einbringen und individuelle Materialien direkt mit dem Hersteller abstimmen. Als besonderes Extra bietet MyCabin ebenfalls maßgeschneiderte Möbel aus eigener Produktion an.

Qualität und Nachhaltigkeit vereint

MyCabin kombiniert skandinavisch inspiriertes Design mit hochwertiger Verarbeitung und energieeffizienter Bauweise. Ein effizienter Produktionsprozess minimiert sowohl die Bauzeit als auch den Materialabfall. So beträgt die durchschnittliche Bauzeit eines MyCabin-Hauses je nach Größe und Spezifikation nur zwischen zwei und vier Monaten. Nachhaltigkeit erhält hierbei eine zentrale Rolle: Schon vor Produktionsbeginn werden Beschaffungswege optimiert, strenge Qualitätskontrollen und effiziente Prozesse sorgen für Ausschussminimierung und Ressourcenschonung.

„Wie in vielen Teilen Europas verschärft sich auch in Deutschland die Wohnungskrise“, sagt Girts Draugs, CEO von MyCabin. „Unsere Häuser bieten eine hochqualitative, nachhaltige und schnell verfügbare Alternative zum herkömmlichen Hausbau – ideal für eine neue Generation von Eigenheimbesitzern. Mit unserer wachsenden Präsenz in Europa und Nordamerika bringen wir nun unsere bewährte Expertise und Vision nach Deutschland.“

Eine schnelle Antwort auf die Wohnungsnot – Musterhaus-Ausstellung in Bad Vilbel

Die Wohnungsnot ist ein gesamteuropäisches Phänomen, das sich stetig zuspitzt – allein in Deutschland fehlen aktuell 600.000 bis 800.000 Wohnungen. Traditionelle Bauverfahren sind oft zu teuer und zu langsam. MyCabin liefert hochwertige Häuser innerhalb kurzer Zeit – ohne Kompromisse bei Design, Qualität und Nachhaltigkeit.

Das erste in Deutschland verfügbare MyCabin Musterhaus steht in Bad Vilbel. Interessierte können sich so jederzeit persönlich einen detaillierten Eindruck von der Bauweise, Verarbeitung und MyCabin Philosophie verschaffen. Alle Informationen inklusive Terminbuchung unter: https://www.mycabindeutschland.de/

—

Einladung: MyCabin feiert deutschen Markteintritt mit exklusivem Grill-Event

Interessierte, Pressevertreter und Branchenexperten lädt MyCabin am 3. Mai von 11 bis 18 Uhr herzlich zum offiziellen deutschen Marktstart seines innovativen Wohnkonzepts nach Bad Vilbel ein. Zu sehen ist das MyCabin Musterhaus-Modell mit rund 40 Quadratmetern, schlüsselfertig erhältlich ab 100.000 EUR. Ebenfalls vorgestellt werden weitere bald in Deutschland verfügbare MyCabin Haustypen und -größen.

Kulinarisches Highlight: Stephan Hentschel, bekannt aus der Sendung ARD-Buffet und mit dem ersten vegetarischen Michelin-Stern Deutschlands ausgezeichnet, kreiert vor Ort exklusives Grill-Fingerfood – eine Fusion lettischer und deutscher Aromen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, unser modulares Konzept kennenzulernen und sich persönlich von unserer Qualität und Nachhaltigkeit zu überzeugen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wann: Samstag, 3. Mai 2025, 11 bis 18 Uhr

Wo: MyCabin Musterhaus, Bad Vilbel bei Frankfurt am Main

Anfahrt: https://www.musterhaus-online.de/ausstellungen/frankfurt

Hinweis: Aus Organisationsgründen ist der Besuch mit einer kleinen Gebühr von 3 EUR am Eingang verbunden.

Besichtigung an anderen Tagen nach Terminvereinbarung unter: https://www.mycabindeutschland.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MyCabin SIA

Herr Rolf Ziemdorf

Viskalu 74

LV-3008 Jelgava

Lettland

fon ..: +49 (0) 171 – 82 16 285

web ..: https://www.mycabindeutschland.de/

email : rolf.ziemdorf@mycabindeutschland.de

Über MyCabin:

Seit 2020 produziert MyCabin mit Hauptsitz in Lettland hochwertige Fertig- und Modulhäuser. Die Produktionsstätten befinden sich in Jelgava (Lettland) sowie Chicago (USA), um sowohl den europäischen als auch den US-amerikanischen Markt optimal bedienen zu können. Das Unternehmen steht für smarte, nachhaltige und komfortable Wohnlösungen für eine sich wandelnde Welt.

Pressekontakt:

MyCabin SIA

Frau Kristiana Salzirne

Viskalu 74

LV-3008 Jelgava

fon ..: +371 297 439 23

web ..: https://www.mycabindeutschland.de/

email : kristiana@mycabin.lv

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wird Kupfer knapp? HORIZON3 – Die Zukunft kompakter Transfersysteme beginnt jetzt!