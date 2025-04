Erfolgreiche Verkostung von FRENZEL Grapefruit bei EDEKA Selders

Wuppertal, 28. April 2025

Am vergangenen Samstag, den 26. April 2025, verwandelte sich die Spirituosenabteilung des EDEKA Selders in Wuppertal in eine kleine Genuss-Oase: Bei herrlichem Frühlingswetter präsentierten wir unseren vielfach ausgezeichneten Likör FRENZEL Grapefruit im Rahmen einer exklusiven Verkostung.

Unser besonderer Dank gilt dem gesamten Team von EDEKA Selders, das diesen Tag durch seine engagierte Unterstützung und die hervorragende Organisation möglich gemacht hat. Die herzliche Atmosphäre im Markt, die professionelle Zusammenarbeit und die Gastfreundschaft vor Ort haben maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Verkostung zu einem vollen Erfolg wurde.

Dank des wunderschönen Wetters durften wir viele interessierte Kundinnen und Kunden an unserem Stand begrüßen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, unseren fruchtig-herben Likör zu probieren und sich persönlich über die Besonderheiten von FRENZEL Grapefruit zu informieren. In vielen freundlichen und inspirierenden Gesprächen konnten wir nicht nur unser Produkt vorstellen, sondern auch wertvolle Rückmeldungen und spannende Eindrücke sammeln.

Es hat uns große Freude bereitet zu sehen, wie positiv unser Likör aufgenommen wurde – ob pur, als erfrischender FRENZEL Tonic oder als elegante Basis für sommerliche Cocktails. Die Begeisterung und das ehrliche Interesse der Kunden bestätigen uns in unserem Anspruch, nur höchste Qualität aus natürlichen Destillaten anzubieten und ein einzigartiges Geschmackserlebnis zu schaffen.

Mit großer Vorfreude blicken wir daher auf die Zukunft und hoffen sehr, auch im Laufe dieses Jahres erneut bei EDEKA Selders zu Gast sein zu dürfen.

Wir danken allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Kommen und ihre Offenheit – und sagen voller Begeisterung: Lassen Sie es weiter frenzeln!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

FRENZEL ist ein innovatives Start-up, das sich mit Leidenschaft der Herstellung hochwertiger Liköre widmet. Unser Anspruch: Jede Flasche soll ein Erlebnis sein – authentisch, modern und voller Charakter.

Mit dem FRENZEL Grapefruit haben wir ein Produkt geschaffen, das mit seinem fruchtig-herben Geschmack und fein abgestimmten Destillaten sowohl Kenner als auch Neugierige begeistert. Ob pur auf Eis, als erfrischender Aperitif oder Digestif, in Spritz-Varianten oder Signature-Cocktails – FRENZEL Grapefruit steht für moderne Barkultur und unkomplizierten Genuss.

Sein einzigartiges Profil macht ihn zum Höhepunkt jeder Getränkekarte, während Design und Farbigkeit am Point of Sale echte Blickfänger sind. Perfekt, um die letzten Sommertage stilvoll ausklingen zu lassen – oder um jedem Tag einen Hauch von Sonne zu verleihen.

„Genuss hat Stil – und Stil kennt sein Maß.“

Wir stehen für verantwortungsbewussten Alkoholgenuss – ab 18 Jahren.

Jetzt entdecken unter www.frenzel.com – inklusive Rezeptideen & POS-Materialien für Handel und Gastronomie.

Vertrieb aktuell nur für Deutschland.

