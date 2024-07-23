  • Altersweitsichtigkeit gezielt behandeln – Aumedica Köln sorgt für klare Sicht in jedem Alter

    Neue Möglichkeiten für dauerhaft gutes Sehen ohne Brille

    Köln, Oktober 2025 – Ab einem gewissen Alter bemerken viele Menschen, dass das Lesen kleiner Texte oder das Arbeiten am Bildschirm schwieriger wird. Die Ursache: die sogenannte Altersweitsichtigkeit, medizinisch Presbyopie genannt. Diese natürliche Veränderung betrifft nahezu jeden ab etwa dem 40. Lebensjahr. Die gute Nachricht: Bei Aumedica Köln
    stehen moderne Behandlungsoptionen zur Verfügung, die wieder zu klarer Sicht in allen Entfernungen verhelfen können.

    Wenn das Auge an Flexibilität verliert
    Mit zunehmendem Alter verliert die Augenlinse an Elastizität. Dadurch kann sie sich nicht mehr ausreichend anpassen, um nahe Objekte scharf zu stellen. Während das Sehen in der Ferne klar bleibt, verschwimmen Buchstaben oder Bildschirminhalte. Viele greifen zunächst zu einer Lesebrille – doch es gibt heute komfortable Alternativen.

    Innovative Verfahren bei Aumedica Köln
    Bei Aumedica Köln werden die Behandlungsmethoden individuell an die Bedürfnisse der Patienten angepasst. Zu den wichtigsten Optionen zählen:
    Laserbehandlung: Eine sanfte und präzise Methode, bei der die Hornhautform so verändert wird, dass eine größere Tiefenschärfe entsteht.

    Multifokale Linsenimplantate: Die natürliche Linse wird durch eine künstliche Linse mit mehreren Brennpunkten ersetzt – für dauerhaft gutes Sehen in allen Distanzen.

    Monovision: Ein Auge wird für die Nähe, das andere für die Ferne eingestellt. Das Gehirn gleicht den Unterschied automatisch aus und sorgt für nahtloses Sehen.

    Präzision, Sicherheit und Erfahrung
    Die Behandlung der Altersweitsichtigkeit erfordert höchste Präzision. Bei Aumedica kommen modernste Laserplattformen und Messgeräte zum Einsatz, um jedes Auge individuell zu vermessen und optimal zu behandeln. Alle Eingriffe werden von erfahrenen Fachärzten für Augenheilkunde durchgeführt, die auf refraktive Chirurgie spezialisiert sind.
    „Ziel jeder Behandlung ist es, den Patienten ein möglichst natürliches und komfortables Seherlebnis zu ermöglichen“, so das Ärzteteam von Aumedica. „Dank moderner Technologie können wir heute nahezu jedem Patienten helfen, die Brille im Alltag hinter sich zu lassen.“

    Über Aumedica Köln
    Aumedica Köln steht für moderne Augenmedizin auf höchstem Niveau. Die Praxis ist spezialisiert auf Laserbehandlungen und Linsenimplantationen zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten und Altersweitsichtigkeit. Durch individuelle Beratung, moderne Diagnostik und präzise Eingriffe ermöglicht Aumedica dauerhaft klare Sicht und mehr Lebensqualität.
    Pressekontakt:
    Aumedica Köln
    www.aumedica.de
    info@aumedica.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Frewert-Media GmbH
    Herr Jonas Frewert
    Lamberg 16a
    32657 Lemgo
    Deutschland

    fon ..: 05261 – 7000 503
    web ..: https://frewert-media.de/
    email : info@frewert-media.de

    Die von Geschäftsführer Jonas Frewert gegründete Frewert-Media GmbH versteht die vielseitigen Herausforderungen, mit denen Geschäftsinhaber und Unternehmer konfrontiert sind, um ihr Unternehmen oder ihre Marke auf einem übersättigten digitalen Markt sichtbar zu machen. Jonas Frewert genießt das Vertrauen von über 130 Unternehmen in unterschiedlichen Branchen auf der ganzen Welt und positioniert seine Kunden nicht nur durch organische Methoden in den Top-Rankings bei Google, sondern verschafft ihnen durch seinen einzigartigen Ansatz auch einen kontinuierlichen Kundenzulauf. Sein Fokus liegt dabei auf der Suchmaschinenoptimierung. Er sitzt mit seinem 6-köpfigen Team in Lemgo, Nordrhein-Westfalen.

    Pressekontakt:

    Frewert-Media GmbH
    Herr Jonas Frewert
    Lamberg 16a
    32657 Lemgo

    fon ..: 05261 – 7000 503
    web ..: https://frewert-media.de/
    email : info@frewert-media.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Klare Sicht dank modernster Technologie: Augenlaserbehandlungen im Hausruckviertel
      Augen lasern lassen bei Top-Chirurgen im Hausruckviertel...

    2. Microneedling Vorher-Nachher: SkinGlowUp zeigt, wie sich Falten gezielt zuhause behandeln lassen
      Falten sichtbar glätten ohne Eingriffe? SkinGlowUp zeigt echte Vorher-Nachher Ergebnisse mit Microneedling - direkt aus der Community....

    3. Augenlaserzentrum Oberösterreich: Klare Sicht für ein Leben ohne Brille
      Augen lasern lassen in Linz: www.augenarzt-jirak.at/augenlasern-linz...

    4. Goa Summer Roadshow sorgt für ausgelassene Stimmung in München, Köln und Hamburg
      Nach zwei Jahren Pandemie strebt Goa wieder danach, sich mit voller Kraft auf dem deutschen Reisemarkt mit einer deutschlandweiten Roadshow zu präsentieren....

    5. Umzugsunternehmen Köln – Ihr Partner für stressfreie Umzüge in Köln und Umgebung
      Köln, den 23. Juli 2024 - Umzugsunternehmen Köln, ein neues Umzugsunternehmen in Köln, bietet ab sofort umfassende und professionelle Umzugsdienstleistungen an....

    6. Ausbildung mit Sprachen ab September in Köln: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln informiert am 27. Juli 23
      Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln infomiert am 27.7.2023 über die Ausbildungen zum geprüften Fremdsprachenkorrespondenten IHK (m/w/d) und staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) für Englisch...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.