  • Microneedling Vorher-Nachher: SkinGlowUp zeigt, wie sich Falten gezielt zuhause behandeln lassen

    Falten sichtbar glätten ohne Eingriffe? SkinGlowUp zeigt echte Vorher-Nachher Ergebnisse mit Microneedling – direkt aus der Community.

    BildBerlin, 20. September 2025: Immer mehr Menschen suchen nach effektiven Methoden zur Faltenreduktion, ohne auf invasive Eingriffe wie Botox- oder Filler Injektionen zurückgreifen zu müssen. Microneedling hat sich dabei als sanfte, aber wirkungsvolle Lösung etabliert, insbesondere für Stirn- und Mimikfalten im Mundbereich.

    Das Berliner Unternehmen SkinGlowUp, Experte für Microneedling und ganzheitliche Anti-Aging Behandlungen für zuhause, zeigt auf einer neuen Themenseite reale Vorher-Nachher Ergebnisse und erklärt, wie die Behandlung funktioniert.

    Wie Microneedling gegen Falten hilft

    Beim Microneedling wird die Haut mit feinen Nadeln gezielt stimuliert. Die entstehenden Mikrokanäle regen den natürlichen Regenerationsprozess an, insbesondere die Bildung von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure wird gefördert.
    Diese Prozesse unterstützen eine sichtbare Glättung feiner Linien und Falten, besonders an Stellen wie:

    * Stirn und Zornesfalte: hier ist die Haut etwas dicker, sodass auch mit längeren Nadeln bis zu 1,5mm gearbeitet werden kann
    * Oberlippenfalten: ideal für punktgenaue Behandlung mit einem Microneedling Pen
    * Augenfalten & Tränensäcke: empfindliche Hautpartie, gut mit Microneedling Patches zu straffen

    Die Microneedling Behandlung eignet sich besonders für Menschen ab 30, die erste altersbedingte Hautveränderungen sanft und regelmäßig behandeln möchten.

    Welche Vorher-Nachher Ergebnisse sind möglich?

    SkinGlowUp hat auf einer eigenen Themenseite zahlreiche Microneedling Vorher-Nachher Bilder veröffentlicht, die zeigen, wie sich das Hautbild bei regelmäßiger Anwendung verbessern kann, etwa über einen Zeitraum von mindestens 8 – 12 Wochen.

    Hier Microneedling Vorher-Nachher Bilder sehen.

    Geduld gehört dazu: Kollagenbildung & natürliche Hautverjüngung brauchen Zeit

    Wichtig ist: Die Effekte entstehen nicht über Nacht.
    Die Kollagenneubildung ist ein biologischer Prozess, der mehrere Wochen bis Monate in Anspruch nimmt und von Hauttyp, Nadellänge, Pflegeprodukten und Konsistenz abhängt.
    SkinGlowUp empfiehlt daher eine regelmäßige Anwendung über mehrere Wochen, idealerweise mit einem Microneedling Pen, dem Micro Infusion System oder als sanfter Einstieg mit einem Dermaroller.

    Das sagt Markus Lemke, der Gründer von SkinGlowUp:

    „Viele unserer Kundinnen kommen mit dem Wunsch, erste Falten sanft zu behandeln, vor allem Stirn- und Zornesfalten sowie Lippenfältchen. Wir zeigen bewusst echte Ergebnisse und erklären, wie Microneedling zuhause funktionieren kann, betonen dabei aber auch, dass Geduld und Kontinuität wichtig sind! Somit schaffen wir bei unseren Kundinnen eine langfristige Motivation zur Veränderung und eine realistische Erwartungshaltung.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    SkinGlowUp Microneedling Onlineshop
    Herr Markus Lemke
    Libauer Straße 17
    10245 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 0155 60179630
    web ..: https://skinglowup.de/
    email : info@skinglowup.de

    SkinGlowUp ist ein deutscher Fachhändler, der sich auf Microneedling Systeme und hochwertige Pflegekonzepte für Anti-Aging Behandlung zuhause spezialisiert hat.
    Wir legen großen Wert auf verständliche Aufklärung, anwenderfreundliche & sichere Produktlösungen, sowie fundierte Pflegekonzepte.
    Neben Geräten zur Hautbildverbesserung bietet SkinGlowUp ergänzende Pflegeprodukte sowie praxisnahe Anleitungen für die selbstständige Durchführung moderner Beauty-Routinen.

