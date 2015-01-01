E-Mail-Sicherheit im Fokus: Sophos veröffentlicht EMS und DMARC Manager

Sophos erweitert sein E-Mail-Sicherheitsportfolio: Das neue Email Monitoring System (EMS) bietet passives Monitoring für XDR/MDR. Der DMARC Manager schützt vor Spoofing und erhöht die Zustellraten.

Sophos hat sein E-Mail-Sicherheitsportfolio um zwei neue Komponenten erweitert. Das Sophos Email Monitoring System (EMS) bietet passives E-Mail-Monitoring für XDR- und MDR-Umgebungen ohne aktiven Eingriff in den Mailflow. Ergänzend sorgt der DMARC Manager für höhere Zustellraten und besseren Schutz vor Spoofing durch automatisiertes Management von SPF-, DKIM- und DMARC-Richtlinien.

Sophos EMS: Telemetrie-Ebene für MDR/XDR – ohne aktiven Eingriff

Das neue Sophos EMS richtet sich an Organisationen, die keine aktive E-Mail-Sicherheitslösung von Sophos nutzen, aber dennoch E-Mail-Telemetriedaten in Sophos XDR oder MDR integrieren möchten. EMS analysiert ein- und ausgehenden Mailverkehr passiv – ohne Inhalte zu filtern oder Zustellungen zu verändern.

Durch die Verwendung von journalbasierten Kopien aus Microsoft 365 oder Google Workspace lassen sich Bedrohungen wie Phishing oder Malware retrospektiv analysieren. Die Ergebnisse werden im Sophos Data Lake gespeichert und stehen so für Korrelationen mit anderen Endpunkt-, Netzwerk- oder Cloud-Daten zur Verfügung. Zusätzlich ermöglicht EMS eine Clawback-Funktion, um verdächtige Mails manuell rückzuholen.

Sophos EMS eignet sich insbesondere für:

* Unternehmen mit vorhandener E-Mail-Security-Lösung anderer Hersteller

* bestehende Sophos MDR- oder XDR-Nutzer, die E-Mail-Telemetrie integrieren möchten

* Organisationen mit Compliance-Anforderungen an forensische E-Mail-Überwachung

DMARC Manager: Schutz vor Spoofing und bessere Zustellbarkeit

Ergänzend wird mit dem DMARC Manager ein Add-On für EMS und Sophos Central Email Advanced (CEMA) angeboten, das beim Schutz der Domainidentität unterstützt. Die Lösung ermöglicht es, DMARC-Richtlinien zentral in Sophos Central zu verwalten, unautorisierte Absender zu erkennen und durch automatisierte Berichte und Dashboards die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu dokumentieren.

Zu den Vorteilen des Sophos DMARC Managers zählen:

* Schutz der Markenreputation durch Verhinderung von Domainmissbrauch

* Höhere Zustellraten durch konsistente SPF-/DKIM-/DMARC-Konfiguration

* Geringerer Administrationsaufwand durch automatisiertes Monitoring und Warnmeldungen

Die Lizenzierung des DMARC Managers erfolgt pro Postfach, mit einer Mindestanzahl von 25 Lizenzen. EDU- oder GOV-Konditionen sind derzeit nicht verfügbar.

Sophos EMS & DMARC Manager: Integration & Einsatzszenarien

Beide Lösungen sind vollständig in Sophos Central eingebettet. Während EMS als passives Telemetrie-Modul eine Ergänzung für hybride Infrastrukturen darstellt, fungiert der DMARC Manager als Verwaltungs- und Durchsetzungsinstrument für zentrale Authentifizierungsprotokolle. Gemeinsam ermöglichen sie eine moderne E-Mail-Sicherheitsarchitektur mit hoher Transparenz, ohne bestehende Gateways oder Filterlösungen ersetzen zu müssen.

Verfügbarkeit über Firewalls24.de

Beide Lösungen sind über Firewalls24.de, die Einkaufsplattform der Aphos GmbH für Sophos-Produkte, erhältlich. Das Expertenteam von Firewalls24.de unterstützt bei der Auswahl passender Lizenzpakete, der Integration in bestehende Sicherheitskonzepte sowie bei Migrationsszenarien.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

Herr Roman Jacobi

Mergenthalerallee 73-75

65760 Eschborn

Deutschland

fon ..: 061965820160

web ..: https://firewalls24.de/

email : hallo@aphos.de

Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH ist ein spezialisierter IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf passgenaue Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen. Als technisch vollständig akkreditierter Sophos Platinum Partner bietet das Unternehmen erstklassige Beratung, umfassenden Support und ein breites Portfolio an IT-Sicherheitslösungen.

Mit Firewalls24.de, dem Shop für IT-Sicherheitslösungen von Sophos, ermöglicht die Aphos GmbH eine schnelle und unkomplizierte Beschaffung von Sophos Firewalls, Switches, Access Points und Sophos Central Lizenzen.

Durch die Kombination aus technischer Expertise, persönlicher Beratung und starken Preisen ist Aphos der ideale Partner für Unternehmen jeder Größe, die auf höchste Sicherheitsstandards setzen.

Pressekontakt:

Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

Herr Lennart Wyrwa

Mergenthalerallee 73-75

65760 Eschborn

fon ..: 061965820160

email : marketing@aphos.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Microneedling Vorher-Nachher: SkinGlowUp zeigt, wie sich Falten gezielt zuhause behandeln lassen Bewerbungsschluss Karrieretag Familienunternehmen bei FIEGE