  • Sophos Trade-In: 50% auf XGS Firewalls & Xstream Protection bei Herstellerwechsel

    Mit dem neuen Trade-In-Angebot adressiert Sophos Unternehmen und öffentliche Institutionen, die bestehende Firewalls durch Hardware der XGS-Serie mit Xstream Protection ablösen möchten.

    BildSophos bietet ein Trade-In-Programm für Unternehmen und öffentliche Institutionen, die ihre bestehende Firewall-Infrastruktur durch eine Lösung aus der XGS-Serie ersetzen möchten. Im Rahmen der Aktion erhalten teilnehmende Organisationen 50 % Rabatt auf die Sophos XGS Hardware sowie 50 % auf eine dreijährige Xstream Protection Lizenz. Ergänzt wird das Angebot durch bis zu 25 Intercept X Lizenzen für Endpoints und 3 Server-Lizenzen.

    Zielgruppe: Organisationen mit Firewalls anderer Hersteller

    Das Trade-In-Programm von Sophos richtet sich an Neu- und Bestandskunden, die Hardware-Firewalls von Herstellern wie Fortinet, Palo Alto, WatchGuard, SonicWall, Cisco oder Check Point im Einsatz haben und nun auf Sophos umsteigen. Voraussetzung ist die Ablösung einer Fremdplattform durch eine Sophos XGS Firewall mit mindestens dreijähriger Xstream Protection Laufzeit.

    Sophos XGS: Leistungsstarke Plattform für jede Umgebung

    Mit über 20 verschiedenen Modellen – von der kompakten XGS 88 bis zur XGS 8500 für große Enterprise-Umgebungen – bietet Sophos eine modulare Hardware-Firewall-Plattform mit hohem Durchsatz, einfacher Verwaltung und zentraler Integration in Sophos Central. Dank dedizierter Prozessorarchitektur, modernen Schnittstellen und ausgereifter Managementfunktionen profitieren IT-Teams von einer konsistenten Sicherheitslösung bei gleichzeitig reduziertem Verwaltungsaufwand.

    Im Firewall-Vergleich kann Sophos insbesondere bei Verwaltung, Integration und Lizenzstruktur gegenüber einigen Wettbewerbern punkten – ein weiterer Grund, warum sich der Umstieg auf die Sophos Firewall eine gute Alternative sein kann.

    Xstream Protection: Klar strukturiertes Lizenzmodell

    Das Xstream Protection Bundle vereint zentrale Schutztechnologien wie Intrusion Prevention, Web Filtering, Zero-Day-Abwehr und Application Control in einem Paket. Im Unterschied zu modularen Lizenzmodellen anderer Hersteller punktet Sophos mit klaren Kostenstrukturen, integrierter Orchestrierung und automatischer Funktionserweiterung durch SFOS-Updates.

    Sophos Trade-In: Voraussetzungen und Gültigkeit

    * 50 % Rabatt auf XGS-Hardware und 3 Jahre Xstream Protection
    * Bis zu 25 Intercept X Advanced Lizenzen für Endpoints
    * Bis zu 3 Intercept X Advanced for Server Lizenzen
    * Gültig für Sophos-Neukunden und Bestandskunden mit abzulösender Fremdplattform
    * Laufzeit des Angebots: bis 31. März 2026
    * Gilt für XGS 108 bis XGS 8500

    Unterstützung durch Firewalls24: Sizing & Validierung

    Zur Auswahl der passenden Appliance bietet Firewalls24.de ein kostenloses Firewall-Sizing an. Zusätzlich prüft das Expertenteam anhand von Hersteller, Modell und Seriennummer, ob die Voraussetzungen für das Trade-In erfüllt sind. Im Anschluss wird ein entsprechendes Angebot erstellt. Auf Wunsch begleitet das Aphos-Team auch den gesamten Migrationsprozess – von der Auswahl über die Lizenzierung bis zur finalen Inbetriebnahme.

    Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH ist ein spezialisierter IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf passgenaue Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen. Als akkreditierter Sophos Platinum Partner bietet das Unternehmen erstklassige Beratung, umfassenden Support und ein breites Portfolio an IT-Sicherheitslösungen.

    Mit Firewalls24.de, dem Shop für IT-Sicherheitslösungen von Sophos, ermöglicht die Aphos GmbH eine schnelle und unkomplizierte Beschaffung von Sophos Firewalls, Switches, Access Points und Sophos Central Lizenzen.

    Durch die Kombination aus technischer Expertise, persönlicher Beratung und starken Preisen ist Aphos der ideale Partner für Unternehmen jeder Größe, die auf höchste Sicherheitsstandards setzen.

