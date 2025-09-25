  • „Weils hier schöner ist“ das neue Lied von Ulli Schwinge

    Ein Song für Erwachsene

    BildDie Hommage „Weils hier schöner ist“ von Ulli Schwinge beschreibt ganz einfach den schönsten und besten Platz der Welt, genau da, da wo das Herz zu Hause ist. Genau da wo die Liebe ihren festen Anker hat, genau da, bleibt nicht nur Ulli Schwinge … „Weils hier schöner ist“…!
    Beständigkeit zeichnet den langen musikalischen Weg des Songpoeten aus, der inzwischen voll und ganz zu sich gefunden hat. Nicht mehr auf der Suche und auch nicht mehr auf der Jagd nach dem großen Glück, denn das größte Glück hat er in sich gefunden. Sein Refugium mit all seinen Lieben schenkt im Tag für Tag die Kraft kleine Meisterwerke zu schaffen. Genau, „Weils hier schöner ist“ bleibt Ulli Schwinge verwurzelt mit seinem Klavier und seinen Liedern.
    Mit seinem, seit einigen Jahren neu formierten Team Jürgen Rufus Kerber & Uwe Nickolaus, liefert der Hallenser Songs für „Erwachsene“. Songs mit Tiefgang, Songs mit Melodie und vor allem Songs voller Harmonien. Songs, bei denen Ulli Schwinge bewusst mit erfahrenen Produzenten, Musikern und Verlegern zusammenarbeitet. Eine ganz wichtige Säule seiner Lieder ist der Texter Rainer Thielmann, der all die Schwinge-Gedanken in eine einfühlsame Lyrik verfasst. Auch hier bleiben beide Vollblutmusiker sehr eng miteinander verbunden, eben „Weils hier schöner ist“.
    „Weils hier schöner ist“ entpuppt sich als typischer Off-Road-Song. Lockerleichtes Gitarrenspiel im Shuffle-Rhythmus gepaart mit einer typischen Ulli Schwinge Ohrwurmmelodie. Ein Song für all die schönen Augenblicke unabhängig der jeweiligen Jahreszeit. Ein Song zum Wohlfühlen, Hören, Kuscheln, Tanzen, Relaxen… ein Song für uns ALLE!!!
    Ja, Ulli Schwinge ist angekommen … „Weils hier schöner ist“
    Quelle: JAY KAY Music
    Weils hier schöner ist
    DE-F28-25-410-01 / 2:41
    EAN 4 260175 144107
    Music by Ulli Schwinge
    Lyrics by Rainer Thielmann
    Publishing by JAY KAY Music
    Produced by Uwe Nickolaus
    Co.-Produced by Jürgen Rufus Kerber

    Cover photo Ulli Schwinge by Vivienne Feiler
    Cover inside by adobe
    Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de
    © + (P) 2025 XENIA Records Best. Nr.: 14410

    Distribution & Label
    JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records
    Die Mühlbreite 10
    D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau
    Tel. 0345-6823010
    E-Mail marketing@jaykay.de
    XENIA Records LC-00902

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 030 659 11 004
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

