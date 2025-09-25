„Weils hier schöner ist“ das neue Lied von Ulli Schwinge

Ein Song für Erwachsene

Die Hommage „Weils hier schöner ist“ von Ulli Schwinge beschreibt ganz einfach den schönsten und besten Platz der Welt, genau da, da wo das Herz zu Hause ist. Genau da wo die Liebe ihren festen Anker hat, genau da, bleibt nicht nur Ulli Schwinge … „Weils hier schöner ist“…!

Beständigkeit zeichnet den langen musikalischen Weg des Songpoeten aus, der inzwischen voll und ganz zu sich gefunden hat. Nicht mehr auf der Suche und auch nicht mehr auf der Jagd nach dem großen Glück, denn das größte Glück hat er in sich gefunden. Sein Refugium mit all seinen Lieben schenkt im Tag für Tag die Kraft kleine Meisterwerke zu schaffen. Genau, „Weils hier schöner ist“ bleibt Ulli Schwinge verwurzelt mit seinem Klavier und seinen Liedern.

Mit seinem, seit einigen Jahren neu formierten Team Jürgen Rufus Kerber & Uwe Nickolaus, liefert der Hallenser Songs für „Erwachsene“. Songs mit Tiefgang, Songs mit Melodie und vor allem Songs voller Harmonien. Songs, bei denen Ulli Schwinge bewusst mit erfahrenen Produzenten, Musikern und Verlegern zusammenarbeitet. Eine ganz wichtige Säule seiner Lieder ist der Texter Rainer Thielmann, der all die Schwinge-Gedanken in eine einfühlsame Lyrik verfasst. Auch hier bleiben beide Vollblutmusiker sehr eng miteinander verbunden, eben „Weils hier schöner ist“.

„Weils hier schöner ist“ entpuppt sich als typischer Off-Road-Song. Lockerleichtes Gitarrenspiel im Shuffle-Rhythmus gepaart mit einer typischen Ulli Schwinge Ohrwurmmelodie. Ein Song für all die schönen Augenblicke unabhängig der jeweiligen Jahreszeit. Ein Song zum Wohlfühlen, Hören, Kuscheln, Tanzen, Relaxen… ein Song für uns ALLE!!!

Ja, Ulli Schwinge ist angekommen … „Weils hier schöner ist“

Quelle: JAY KAY Music

Weils hier schöner ist

DE-F28-25-410-01 / 2:41

EAN 4 260175 144107

Music by Ulli Schwinge

Lyrics by Rainer Thielmann

Publishing by JAY KAY Music

Produced by Uwe Nickolaus

Co.-Produced by Jürgen Rufus Kerber

Cover photo Ulli Schwinge by Vivienne Feiler

Cover inside by adobe

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2025 XENIA Records Best. Nr.: 14410

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

VARIOnova 2025 – Der VARIO Kundentag am 25.09.2025 in Neuwied Sophos Trade-In: 50% auf XGS Firewalls & Xstream Protection bei Herstellerwechsel