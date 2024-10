Versprich mir den Tanz – fordert musikalisch Ulli Schwinge

Der Meister der Ballade ist wieder da!

Lieder entstehen in den unterschiedlichsten Momenten. Oft in einer sehr emotionalen Situation, wo regelrecht ein Gefühlsschauer von Bildern und Worte einen völlig in den Bann ziehen, die uns im Alltäglichen nie erreichen. Hierin ist Ulli Schwinge ein Poet der Emotionen und dies belegt er jetzt wieder sehr eindeutig in seinem neuen gefühlvollen Chanson „Versprich mir den Tanz“.

Songs sind Kopf-Kino pur und genau hier zeichnet der Texter Rainer Thielmann wunderbare Bilder einer sehr liebevollen Szenerie. Damit diese Worte Nachhaltigkeit erfahren bedarf es einer Melodie, einer Komposition, die all das ausdrücken kann und in harmonischen Klangfarben einfängt. Genau hierin zeigt sich der wahre Künstler, eben der Komponist & Sänger Ulli Schwinge, der sensibel die Lyrik in Noten und in einer eigenständigen Rhythmik erfasste. Ein sehr besonderes Arrangement, das wirklich seines Gleichen sucht.

„Versprich mir den Tanz“ ist ein Flamenco, der sich für unsereins auch als langsamer Walzer tanzen lässt. Die geniale Idee des Songs ist, dass die Verse in D-Moll und die Refrains in D-Dur kreiert sind, was dem Produzenten Uwe Nickolaus zu verdanken ist.

Was kann denn schöner sein, als von seinem Partner ein Versprechen der ganz besonderen Art zu empfangen und es dann auch in gegenseitiger Liebe zu bestätigen: „Versprich mir den Tanz bis zum Ende der Zeit, wir haben ein Date mit der Ewigkeit. Und wenn wir auch spinnen, dann spinnen wir zu zweit. Versprich mir den Tanz…“ … und zum Song-Ende gibt’s dann noch eine Duett Überraschung, die natürlich mit dem Happy End endet, indem er ihr den Tanz bis zum Ende der Zeit verspricht!!!

Eben ein Bund für’s Leben, ein Versprechen für einen gemeinsamen lebenslangen Weg.

„Versprich mir den Tanz“ ist der vielleicht neue „Hochzeitswalzer“ von Ulli Schwinge

ISRC-Nr.:

DE-F28-24-397-01 / 2:41

Musik: Ulli Schwinge

Text: Rainer Thielmann

Publishing by JAY KAY Music

Produced by Uwe Nickolaus

Co.-Produced by Jürgen Rufus Kerber

Cover photo front by fadi ©-by adobe stock

Cover photo inside by

Falk Scheuring

Fotodesign & Eventfotografie

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2024 XENIA Records Best.-Nr.: 14-397

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

