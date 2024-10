Für immer Dein – Für immer mein – der neue Song von George La Busch

wieder ein tolles Liebeslied

Lass dich entführen an die traumhaften Küsten des Mittelmeers!

Mit seinem neuesten Hit bringt George La Busch die unbeschwerte Lebensfreude und das Gefühl von unendlicher Liebe in deine Ohren.

„Sonne, Strand und ich mit Dir“ so fängt die Magie besonderer Momente am Meer ein und lässt dich von unvergesslichen Tagen träumen.

Erlebe die perfekte Mischung aus romantischen Melodien und eingängigen Beats, die sofort zum Mitsingen einladen. Egal, ob beim Sonnenuntergang am Strand oder bei einem Roadtrip mit Freunden – dieser Song ist der Soundtrack deines Sommers!

Da der Sommer aber nun doch vorbei ist, kann er Dich wieder zurück versetzen in den vergangenen Sommer. Wo vielleicht ein Urlaubsflirt dann doch mehr wurde und es heißt nun: Für immer Dein – Für immer mein!

Dazu gibt es auch ein wunderbares Video, dass ab VÖ auch bei youtube sichtbar ist!

George la Busch – Für immer Dein – Für immer Mein

ISRC: CH C93 24 00022

Label: CHD Sound & Music / LC: 52955

Text:by Georg Labusch

Komposition: by Georg Labusch & Horst Lemke

Produktion: CHD Sound & Music in Zusammenarbeit mit Marabu Records

VÖ-Datum: 25.10.2024

Quelle: büro George la Busch

