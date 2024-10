Das mit dir – der neue Hit von Agatha Singer

ein Liwd voller Melancholie

Agathas musikalische Reise geht weiter und sie beweist einmal mehr, dass sie nicht nur eine Ausnahmesängerin ist, sondern auch eine sehr vielseitige und talentierte Künstlerin. Die Sängerin mit der samtweichen Stimme präsentiert einen weiteren selbst kreierten Song aus ihrer Musikschublade. Ihre Produktionen sind durchweg von hoher Qualität bekannt, was Agathas Anspruch an ihre Kunst widerspiegelt, die ihre Fans mit jeder neuen Veröffentlichung aufs Neue fasziniert.

Agatha ist bekannt, auch die Schattenseiten der Liebe zu beleuchten. In ihrem neuen Release beschreibt sie das aktuelle Thema Liebe und die daraus resultierenden Komplikationen. Sie singt über eine komplizierte Liebesbeziehung, wo es trotz Hoffnung und Kämpferherz zum Trennungsschmerz kommt und die Liebe leider kein Happy End findet.

Selbstverständlich ist „Das mit dir“ auch wieder tanzbar. Die angenehme Melodie des Songs verschmilzt mit verspielten und poppigen Soundelementen. Ohrwurmpotenzial ist absolut gegeben!

Zeitgleich erscheint das offizielle Musikvideo. Der Titel ist in allen gängigen Download- und Streamingportalen verfügbar.

Komposition / Text: Agathe Singer

Artist: Agatha Singer

Produzenten: Georg Wörle, Walter Wörle

Musiklabel: Wörle-Musicland

Labelcode: 15667

ISRC: DENL82432536

EAN: 4066609980071

www.agatha-singer.de / E-Mail: agathe@gmx.de / facebook.com/Singer.Agatha

Quelle: büro Agatha Singer

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Medigene AG veröffentlicht Geschäftszahlen und Business Update für Q3 2024 Antikultisten enthüllt: Wie Angriffe auf soziale Bewegungen die Demokratie destabilisieren