Der neue Deutschrock von Nayia – Ich vermiss wie es war

Die Hessin rockt weiter

Frankfurt am Main, 11. Oktober 2023

Nayias neue Single „Ich vermiss wie es war“ erweckt Sehnsucht nach unbeschwerten Zeiten.

Die Frankfurter Sängerin Nayia, die bereits mit ihrer Debütsingle in der Dance-Pop-Szene für Aufmerksamkeit und die ersten Radiointerviews sorgte, meldet sich mit einem emotionalen neuen Track zurück. Ihre neueste Single „Ich vermiss wie es war“ kombiniert Pop mit tanzbaren Elementen und thematisiert die verloren gegangene Unbeschwertheit im menschlichen Miteinander.

Die Menschen fühlen sich heute weniger vernetzt, obwohl sie ständig miteinander kommunizieren. Früher ging man raus und hat sich um Themen im wahren Leben gekümmert. Heute schreibt man nur noch darüber, dass die Sonne scheint, ohne sie gemeinsam zu erleben. Bilder werden verändert, um sich selbst besser darzustellen, anstatt sich selbst gegenüberzustehen, wie man ist. Es geht in dem Song um das Vermissen der vergangenen Echtheit.

In Zusammenarbeit mit dem Produzenten Oliver Meadow entstand ein Lied, das moderne Sounds mit einer nostalgischen Sehnsucht nach einfacheren Zeiten verknüpft. „Ich vermiss wie es war“ regt mit tiefgründigen Texten und einem eingängigen Beat zum Nachdenken an, während es die Zuhörer emotional berührt.

Die Single, die ab Freitag, den 11. Oktober auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich sein wird, ist eine Hommage an die Tage, als direkter Kontakt und echte Erlebnisse noch im Vordergrund standen. Nayia hofft, dass ihre Musik als Anregung dient, die kleinen Momente des Lebens wertzuschätzen und die Bedeutung echter menschlicher Nähe wiederzuentdecken.

Für weitere Informationen und Updates zu Nayias Projekten, besuchen Sie bitte www.soundtopeople.com.

UPC: 198846189116

Product Code: STP2024042

© 2024 Soundtopeople GmbH

Songwriter: Oliver Meadow, Corinna Hecht

Published by: Olivier Crossier Edition (GEMA)

Producer: Oliver Meadow

Mixed by Oliver Meadow

Quelle: Soundtopeople

