Nicole Conring: Du bist Luft für mich – Eine Hymne der Liebe und Verbundenheit

Gute Musik aus Hessen

Nicole Conring aus Bad Homburg in Hessen präsentiert ihre neue Single „Du bist Luft für mich“, die am 5. Juli über das Label Schlagerhimmel veröffentlicht wird. Mit eingängigen Melodien und tiefgründigen Texten fängt dieser mitreißende Song die Magie einer besonderen Beziehung ein und lädt zum Träumen ein.

Die talentierte Sängerin und Geschäftsfrau führt gemeinsam mit ihrem Mann Norbert das renommierte Restaurant „grasgrün“ in Rodheim und ist bekannt für ihre leidenschaftliche Hingabe zur Musik.

Die Wetterauer Zeitung, die Frankfurter Neue Presse sowie Smago haben bereits über „Nicky“ Conring und ihre Musik berichtet, was ihre wachsende Bedeutung in der Schlagerszene unterstreicht. Ihre Singles wie „Sonnenregen“ und „Wolke 7“ haben Aufmerksamkeit erregt und repräsentieren authentischen deutschen Schlager mit persönlicher Note.

„Mit ‚Du bist Luft für mich‘ möchte ich meine Zuhörer in eine Welt voller Emotionen entführen. Die Musik ist für mich Ausdruck von Liebe, Leidenschaft und der Magie besonderer Momente.“ Sagt Nicole Conring und freut sich auf die kommende Veröffentlichung.

Titel: Du bist Luft für mich

Künstlerin: Nicole Conring

Songinfos:

Texter, Komponist: Nicole Conring, Oliver Kreuzwieser, Claudia Fletzberger

Verlag: Olivier Crossier Edition

Label: Schlagerhimmel, Labelcode: 92267 Schlagerhimmel

ISRC: DEYX82205080

UPC: 4064946352971

Mehr Infos zur Sängerin:

https://www.nicole-conring.com

https://www.instagram.com/nicole_conring_official/

https://www.facebook.com/Nicky.Conring/

https://www.youtube.com/channel/UC9YLNOqrTgmN8bGd0HcSwJQ

Quelle: Soundtopeople

