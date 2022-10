„Italia goodbye wiedersehn“ – die deutsche Hymne von Maria Da Vinci

Eine musikalische Liebeserklärung an Italien

Mit der in Italienisch gesungenen Version „Italia Goodbye“ überraschte Maria Da Vinci zum 2ten Mal ihre Fans und engen Freunde in der Schweiz, Österreich, Deutschland und selbst in Italien. Grund genug um jetzt eine deutschsprachige Version zu präsentieren. Und genau hier hat sich für Maria Da Vinci ein Herzenswunsch erfüllt, denn Uwe Busse kreierte die tollen textlichen Bilder zur deutschen Version „ITALIA GOODBYE WIEDERSEHN“…

Busses Bilder, die sofort Emotionen hervorrufen wie z.B. „in Rom die Sterne sehn, wie Grace Kelly auf der Vespa eine Runde in Rimini drehn, verliebt wie Romeo und Julia in Verona, in Mailand bei Nacht die Liebe spürn, in Venedig in den Armen liegen und in San Remo die Sonne aufgehen sehn…“

Besser hätte man den Italien-Urlaub und das damit dann verbundene Fernweh nicht beschreiben können. Dieser lebensfrohe Song beschreibt den Abschied mit der Feststellung, dass nächstes Jahr das Wiedersehen zurück in Bella Italia selbstverständlich sein wird. Genau diese Heimatverbundenheit zu Italien veranlasste Maria Da Vinci den von Claudia Crotti-Erni geschriebenen Song mit Benjamin Zibret zu produzieren und jetzt mit ihrem Team zu veröffentlichen. „Musik muss einfach Spaß machen und da ist die Sprache zweitrangig, also warum nicht Maria Da Vinci mal auf Italienisch und mal auf Deutsch“, so die Power-Frau zu ihrem neuesten Schlager: „ITALIA GOODBYE WIEDERSEHN“

Ein Song voller Lebensfreude, voller rhythmischer Emotion, ein Song einfach nur zum glücklich sein, ein Song zum Abtanzen und Feiern… Und wer kann dieses Credo besser interpretieren als die Stimme mit dem südländischen Temperament: Maria Da Vinci, sie macht jeden Abschied zu einem immer wiederkehrenden hoffnungsvollen Wiedersehn…

„ITALIA GOODBYE WIEDERSEHN“

dt. Songtext-Version von Uwe Busse

ISRC: DE-F28-22-354-01 / 2:51

Music & Original Lyrics: Claudia Crotti-Erni

dt. Text: Uwe Busse

Arranged by Amadeus

Publishing: JAYKAY Music, Roterpunkt Publishing

Produced by Benjamin Zibret

Co.-Produced by Jürgen Rufus Kerber

Voice recording, mix and mastering by Bellavista-Music Studio Bräunlingen

Music recordings by Amadeus Roterpunkt Music Palma de Mallorca

Backing vocals by Bettina Kuhn & Benjamin Zibret

Cover Photo by Fred Weidler

Video by Denny Schönemann / starpromotionstudios

Cover & Video by makeup artist Ramona Heintz / skinandhair

Location and catering by Little Italy Schaffhauen

Sponsoring Qutfit by Antonella De Luca

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2022 XENIA Records Best.-Nr.: 14354

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: JayKay/ Jürgen Kerber

