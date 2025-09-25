-
VARIOnova 2025 – Der VARIO Kundentag am 25.09.2025 in Neuwied
Die VARIOnova war nie nur ein Kundentag.
Sie war immer ein Ort für Austausch, Begegnung und neue Impulse.
Doch in diesem Jahr wird sie mehr:
Am 25. September 2025 feiern wir im Metropol Kino Neuwied die Premiere unserer neuen Softwaregeneration,
von Grund auf neu gedacht und bereit für das, was der Mittelstand morgen braucht.
Was wir Dir an diesem Tag zeigen, ist kein Update, kein Upgrade.
Es ist ein echter Neuanfang.
Freu Dich auf ehrliche Einblicke, echte Premieren und Technologie zum Anfassen.
Sei dabei, damit Du nicht nur informiert, sondern ganz vorne dabei bist, wenn Zukunft passiert.
Ein Tag, der sich nicht nach Alltag anfühlt.
Mit neuen Impulsen, ehrlichen Einblicken und echten Aha-Momenten.
Und natürlich mit der neuen VARIO – zum ersten Mal live auf der Bühne und in persönlichen Gesprächen erlebbar.
Triff uns vor Ort, stell Deine Fragen, sprich mit den Menschen hinter der Software.
Ob Hauptbühne oder 1:1 – hier geht es nicht um Theorie, sondern um Praxis.
Und weil gute Gespräche auch gutes Essen brauchen:
Starten wir mit Frühstück, machen mittags richtig Pause und versorgen Dich den ganzen Tag über mit allem, was dazugehört.
09:00 Uhr – Ankommen und Frühstück-Empfang
10:00 Uhr – Begrüßung
10:15 Uhr – „Neues aus der VARIO 8“
11:00 Uhr – „HELLO WORLD!_“ – Teil 1
12:00 Uhr – Mittagspause und Networking
13:30 Uhr – „HELLO WORLD!_“ – Teil 2
15:00 Uhr – Kurze Pause
15:30 Uhr – „HELLO WORLD!_“ – Teil 2 (Fortsetzung)
16:30 Uhr – Abschluss
17:30 Uhr – Exklusives Afterwork-BBQ (begrenzte Plätze)
Du willst sehen, wie die Zukunft aussieht? Dann sei bei der Premiere der neuen VARIO dabei.
Jetzt anmelden – die Plätze sind begrenzt.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
VARIO Software AG
Herr Florian Police
Matthias-Erzberger-Straße 32-34
56564 Neuwied
Deutschland
fon ..: 02631 34520
web ..: https://vario.ag
email : presse@vario.ag
Pressekontakt:
VARIO Software AG
Herr Florian Police
Matthias-Erzberger-Straße 32-34
56564 Neuwied
fon ..: 02631 34520
web ..: https://vario.ag
email : presse@vario.ag
VARIOnova 2025 – Der VARIO Kundentag am 25.09.2025 in Neuwied
