  • VARIOnova 2025 – Der VARIO Kundentag am 25.09.2025 in Neuwied

    BildDie VARIOnova war nie nur ein Kundentag.
    Sie war immer ein Ort für Austausch, Begegnung und neue Impulse.

    Doch in diesem Jahr wird sie mehr:
    Am 25. September 2025 feiern wir im Metropol Kino Neuwied die Premiere unserer neuen Softwaregeneration,
    von Grund auf neu gedacht und bereit für das, was der Mittelstand morgen braucht.

    Was wir Dir an diesem Tag zeigen, ist kein Update, kein Upgrade.
    Es ist ein echter Neuanfang.

    Ein Tag, der sich nicht nach Alltag anfühlt.
    Mit neuen Impulsen, ehrlichen Einblicken und echten Aha-Momenten.
    Und natürlich mit der neuen VARIO – zum ersten Mal live auf der Bühne und in persönlichen Gesprächen erlebbar.

    Triff uns vor Ort, stell Deine Fragen, sprich mit den Menschen hinter der Software.
    Ob Hauptbühne oder 1:1 – hier geht es nicht um Theorie, sondern um Praxis.

    Und weil gute Gespräche auch gutes Essen brauchen:
    Starten wir mit Frühstück, machen mittags richtig Pause und versorgen Dich den ganzen Tag über mit allem, was dazugehört.

    09:00 Uhr – Ankommen und Frühstück-Empfang
    10:00 Uhr – Begrüßung
    10:15 Uhr – „Neues aus der VARIO 8“
    11:00 Uhr – „HELLO WORLD!_“ – Teil 1
    12:00 Uhr – Mittagspause und Networking
    13:30 Uhr – „HELLO WORLD!_“ – Teil 2
    15:00 Uhr – Kurze Pause
    15:30 Uhr – „HELLO WORLD!_“ – Teil 2 (Fortsetzung)
    16:30 Uhr – Abschluss
    17:30 Uhr – Exklusives Afterwork-BBQ (begrenzte Plätze)

    Du willst sehen, wie die Zukunft aussieht? Dann sei bei der Premiere der neuen VARIO dabei.

    Jetzt anmelden – die Plätze sind begrenzt.

    Jetzt Tickets sichern!

