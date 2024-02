VARIO Software AG kürt Business Partner 2023

Der ERP-Hersteller VARIO Software AG kürte in diesem Jahr das Unternehmen OSKO IT aus Hamburg zum Business Partner des Jahres 2023.

OSKO IT aus Hamburg wird VARIO Business Partner des Jahres 2023.

Mit der Auszeichnung, welche dieses Jahr zum zweiten Mal verliehen wurde, würdigt die VARIO Software AG ihren Business Partner OSKO IT für die erfolgreiche Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen im Jahr 2023.

„Wir können mit Stolz sagen, dass das Unternehmen bereits seit zehn Jahren offizieller VARIO Partner ist. Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von Zuverlässigkeit, Vertrauen und fachlichem Wissen. Auch in turbulenten Zeiten können wir uns auf OSKO IT verlassen – das wurde bereits mehrfach unter Beweis gestellt.“ – Hendrik Schneider, Prokurist.

Mit 18 von 20 zertifizierten Bereichen der VARIO Software agiert OSKO IT als kompetenter IT-Dienstleister für die VARIO 8 ERP-Software im Großraum Hamburg.

Als Full-Service-Agentur ist das Unternehmen bereits seit über 15 Jahren im Bereich Online-Marketing und E-Commerce tätig. Von der fundierten und strategischen Shopware- oder VARIO 8 und Online-Marketing-Beratung bis zur termingerechten Projektrealisierung steht OSKO IT seinen Kund:innen zur Seite und bietet ihnen alle analogen und digitalen Web-Agentur-Leistungen aus einer Hand.

VARIO Business Partner werden!

Als zertifizierter VARIO Business Partner vertreiben und implementieren Sie die VARIO Software bei Ihren Kund:innen und betreuen diese langfristig. Die Software AG bietet ein unverbindliches Gespräch über die Möglichkeiten einer Partnerschaft an.

Die VARIO Software AG ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Software-Unternehmen mit über 80 Mitarbeitenden und Sitz in Neuwied bei Koblenz am Rhein. Seit rund 30 Jahren sind wir zuverlässiger ERP-Partner kleiner und mittelständischer Unternehmen. Mit unserem Kernprodukt VARIO bieten wir Ihnen ein innovatives ERP-System, welches auf die speziellen Bedürfnisse des Mittelstandes abgestimmt ist.

Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht die Mission, Fortschritt und Zeit in jedes Unternehmen zu bringen. Inzwischen betreut die VARIO Software AG mehr als 10.000 Kund:innen in der DACH-Region. Über die Jahre hat sich unser Fokus und unser Versprechen an unsere Kund:innen nie geändert: Wir möchten exzellente Software entwickeln und erstklassige Dienstleistungen erbringen.

