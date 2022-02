FOCUS-Business kürt Baufinanzierungspool24 zum Top-Arbeitgeber Mittelstand 2022

Top Ranking Arbeitgeber Mittelstand

In der Kategorie Banken in Baden-Württemberg 2022 landet Baufinanzierungspool24 auf Platz 8 des FOCUS-Business-Rankings Top-Arbeitgeber Mittelstand 2022. Damit dokumentiert der erfolgreiche Finanzdienstleister auch seine Leistung als Arbeitgeber.

Bereits seit 10 Jahren liefert das Wirtschafts- und Karrieremagazin FOCUS-Business einmal jährlich mit der Wahl der Top-Arbeitgeber Mittelstand ein Qualitätsurteil und eine wertvolle Entscheidungshilfe. Sowohl potenziellen Bewerbern als auch Kunden auf der Suche nach einem vertrauenswürdigen Partner bietet das Ranking eine Möglichkeit, die analysierten Unternehmen besser einzuschätzen. Auch in diesem Jahr wurden insgesamt 38.000 Unternehmen mit Standort in Deutschland und zwischen 11 und 500 Mitarbeitern überprüft. Erstmal kam hierbei in dieses Mal eine großangelegte Arbeitnehmerbefragung durch das Recherche-Institut FactField zum Einsatz. Ergänzt wurde die Multi-Channel-Befragung durch die bereits in den letzten Jahren in die Auswertung einbezogenen Online-Bewertungen auf der Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu.com. Insgesamt wurden so rund 550.000 Bewertungen durch Mitarbeiter ausgewertet und im Ergebnis etwa 4.000 Mittelständler ausgezeichnet.

In der Kategorie Banken in Baden-Württemberg darf sich in diesem Jahr erstmals auch Baufinanzierungspool24 über die Auszeichnung freuen. Dabei schafft es der unabhängige Baufinanzierungsbroker mit Hauptsitz in Karlsruhe sowie an vier Standorten (Stuttgart, Berlin, Hamburg, Bochum) sprichwörtlich aus dem Stand auf einen respektablen achten Platz im Branchenvergleich.

„Wir streben danach, unsere Mandanten zufriedenzustellen und sie tatkräftig dabei zu unterstützen, ihre persönlichen Eigenheimträume zu verwirklichen“, erklärt Sven Dreier, Geschäftsführer der Baufinanzierungspool24 GmbH & Co KG. „Dass wir dabei nicht unsere Mitarbeiter aus den Augen verlieren, ist für uns selbstverständlich. Durch die Auszeichnung zum Top-Arbeitgeber Mittelstand 2022 wird uns bestätigt, dass wir auch hierbei Höchstleistungen erbringen.“

Seit seiner Gründung im Jahr 2002 setzt das Unternehmen auch personell auf gesundes Wachstum. So hat sich die Mitarbeiterzahl innerhalb von 20 Jahren bis heute verdreifacht. Damit wird vor allen Dingen der wachsenden Nachfrage nach qualifizierter Beratung durch einen inzwischen größten Vermittler privater Baufinanzierung in Deutschland Rechnung getragen.

„Mit der wachsenden Nachfrage nach Wohnraum und dem grundmenschlichen Traum von den eigenen vier Wänden, wächst der Bedarf an qualifizierter Beratung“, weiß Sven Dreier. „Als erfolgreicher, zuverlässiger und vertrauenswürdiger Arbeitgeber werden wir uns auch in Zukunft im Interesse unserer Mandanten weiterentwickeln.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Baufinanzierungspool24 GmbH & Co. KG

Herr Sven Dreier

Durlacher Allee 77

76131 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 0721 / 619 022 0

fax ..: 0721 / 619 022 99

web ..: https://baufinanzierungspool24.de/

email : presse@baufinanzierungspool24.de

Wer wir sind:

Baufinanzierungspool24 wurde im Jahr 2002 zur optimalen und unabhängigen Abwicklung von Immobilienfinanzierungen gegründet. Baufinanzierungspool24 hat sich seit der Gründung zu einem der größten unabhängigen Baufinanzierungsbrokern Deutschlands entwickelt. Aufgrund des stetigen Wachstums wurde im Jahr 2010 die Baufinanzierungspool24 GmbH gegründet. Als Kunde haben Sie bei Baufinanzierungspool24 zu jeder Zeit einen festen Ansprechpartner, der für Sie das Finanzierungsangebot für Immobilien am Markt durchleuchtet. Unsere Beraterinnen und Berater sind erfahrene Baufinanzierungsprofis – Bankkaufleute, Betriebswirte oder Immobilienprofis, die gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Sie kredenzen.

