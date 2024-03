Der Liebe gefolgt ist in Noten Ulli Schwinge

„Der Liebe gefolgt“ ist das Eingeständnis auf der Suche nach Geborgenheit, Liebe und Sicherheit und beschreibt die unendliche Suche nach dem, was uns im Leben begleitet und was uns am Ende im Herzen bleibt. Es ist eine Reise durch ein bewegtes Leben, wo das „Jetzt“ plötzlich verschwand und wo auf einmal alles „NEU“ war und ist. Selbst die Liebe unterlag diesen nicht zu beeinflussenden geschichtlichen Ereignissen und war für jede Beziehung eine mehr als große Herausforderung. Plötzlich nie gekannte Freiheit, gepaart mit unendlichen nie endenden Verführungen offenbarten das eigene ich, die Leidenschaft und die Liebe, zu dem wer man wirklich ist. Die einzige Konstante auf diesem irren Weg war und ist die Erkenntnis – „ich bin der Liebe gefolgt“ – so Ulli Schwinge in Reflektion auf sein Leben, seine nun gefundene Liebe.

„Der Liebe gefolgt“ beschreibt ganz leise eine schier unendliche Zeit, die Ulli Schwinge hinter sich legen musste, um seiner Leidenschaft, der Musik, sich ergeben zu können. „Der Liebe gefolgt“ ist das sensible Eingeständnis nach vielen Irrungen und Wirrungen endlich angekommen zu sein.

„Der Liebe gefolgt“ ist eine Liebeserklärung der ganz besonderen Art für den nun gefundenen Partner, in dessen Armen man sich bedenkenlos Tag für Tag fallen lassen kann. Dieses uns bekannte Szenario hat der Songtexter Rainer Thielmann in sensible Lyrik zur Komposition von Ulli Schwinge verpackt und Produzent Uwe Nickolaus in ein klangvolles Arrangement, dem neuen Schwinge-Sound.

„Der Liebe gefolgt“ ist die beschwingte Frühlingsballade mit Ulli Schwinge

ISRC:

DE-F28-24-386-01

Spieldauer : 03:03 Minuten

Music by Ulli Schwinge

Lyrics by Rainer Thielmann

Publishing by JAY KAY Music

Produced by Uwe Nickolaus

Co.-Produced by Jürgen Rufus Kerber

Cover photo front by Cyberuss and

Cover inside by Romolo Tavani ©-by fotolia

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2024 XENIA Records Best.-Nr.: 14-386

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Jaykay Music

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



