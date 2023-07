Ausbildung mit Sprachen ab September in Köln: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln informiert am 27. Juli 23

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln infomiert am 27.7.2023 über die Ausbildungen zum geprüften Fremdsprachenkorrespondenten IHK (m/w/d) und staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) für Englisch

Im September starten wieder die Ausbildungen mit Sprachen an der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln am Campus in Köln-Ehrenfeld. Die Kurse für Englisch zum geprüften Fremdsprachenkorrespondenten IHK (m/w/d) und zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) dauern jeweils ein Jahr. Sie richten sich an Sprachtalente mit Abitur oder Fachoberschulreife (Mittlere Reife), die einen Beruf mit Sprachen suchen.

Am Donnerstag, 27. Juli 2023 lädt die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln um 16.30 Uhr zum Informationsnachmittag ein ins Schulgebäude V3, Raum 103, Vogelsanger Str. 295, 50825 Köln. Die Schulleitung stellt die schulischen Ausbildungen zum geprüften Fremdsprachenkorrespondenten IHK (m/w/d) und staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) für Englisch vor. Die praxisorientierte Ausbildung bietet eine intensive Sprachausbildung mit kaufmännischen Fachkenntnissen und Bürokommunikation. Sie setzt den Grundstein für eine internationale Karriere. Allen, die sich nach ihrem IHK-Abschluss weiter qualifizieren möchten, bietet die Schule in einem weiteren Jahr die Berufsausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) an. Während der Informationsveranstaltung können sich Teilnehmende die Räume sowie den Campus anschauen und ihre Fragen zu den Ausbildungen stellen. Eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung ist per Formular auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/aktuelles/praesenz-infoveranstaltung/ erforderlich.

Neu ab September: Sprachausbildung im Präsenz-, Online- oder Hybrid-Kurs möglich

Die einjährige Ausbildung zum geprüften Fremdsprachenkorrespondenten IHK (m/w/d) findet in der Regel in Präsenz in Köln statt. Neu ist jedoch ab dem Semesterstart am 18. September 2023 die flexible Möglichkeit, online und damit ortsunabhängig in einer Hybridform die Sprachausbildung zu absolvieren.

Direkteinstieg in den Kurs zum Übersetzer (m/w/d) für bereits Qualifizierte

Wer bereits eine Fremdsprachenkorrespondenz-Ausbildung oder eine ähnliche kaufmännische Berufsausbildung absolviert hat und über sehr gute Englisch-Kenntnisse verfügt, kann direkt in den Kurs zum Übersetzer (m/w/d) einsteigen. Möglich ist der Quereinstieg auch für diejenigen, die über sehr gute Sprachkenntnisse beispielsweise aus einem sprachwissenschaftlichen Studium wie Anglistik oder Amerikanistik verfügen und eine praxisorientierte Berufstätigkeit suchen.

Die zertifizierten Vollzeit-Ausbildungen können auf Antrag mit öffentlichen Mitteln wie Schüler-BAföG oder Bildungsgutschein gefördert werden.

Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/ 54687-2062, kontakt@dolmetscherschule-koeln.de, https://www.dolmetscherschule-koeln.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln

Frau Carly Tyson-Fendt

Vogelsanger Str. 295

50825 Köln

Deutschland

fon ..: 0221/ 54687-2062

web ..: https://www.dolmetscherschule-koeln.de

email : kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln gehört zum RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln, das seit über 50 Jahren im Bereich berufliche und studienbezogene Aus- und Weiterbildung tätig ist.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet die Präsenzausbildungen zum Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) und Übersetzer (m/w/d) seit 2010 an. Seit 2015 ermöglicht die Schule auch im Online-Kurs den Abschluss in sechs Sprachen für staatlich geprüfte Übersetzer*innen.

Für bereits qualifizierte Übersetzer*innen gibt es eine Zusatz-Online-Ausbildung zum staatlich geprüften Dolmetscher (m/w/d) in der Sprachenkombination Englisch/Deutsch. Weitere Fremdsprachen sind auf Anfrage möglich.

Die Schule ist zertifiziert von der Agentur für Arbeit. Zu den Partnerinstitutionen gehören u.a. die Rheinische Fachhochschule Köln (RFH) und die Rheinische Akademie Köln (RAK).

Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Frau Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingsrotter Str. 7

50996 Köln

fon ..: 0221 9352940

email : mail@polgar-stuewe.de

