Arnautovic – der neue Austro-Dialekt-Song von Solarkreis

Das richtige Lied zur Europa Fußball Europameisterschaft

Österreich hat eine Menge guter Fußballer und auch gehabt. Im Jahre der Europameisterschaft bringt nun die Band Solarkreis mit „Arnautovic“ einen Fußballsong auf den Markt. Es geht um Marko Arnautovic, eine Ikone des Austro-Fußballs. Das in österreichischen Dialekt gesungen.

Dialektpop – modern, ausdrucksstark und lebensbejahend – das ist Solarkreis. Nach sieben erfolgreichen Jahren hat sich die Band längst als fixer Bestandteil in der österreichischen und bayrischen Musikszene etabliert. Der Mix aus fetten Beats, coolen Bläserlines und modernen Sounds gepaart mit einer unverwechselbaren Stimme macht den unverkennbaren Sound von Solarkreis aus. Dass der Spaß an der Sache selbst im Vordergrund steht, erkennt man bei den Live-Auftritten der Band. Energiegeladen, humorvoll mit einer Prise Selbstironie und jederzeit authentisch, so geben sich die 9 Jungs auf der Bühne. Dem Publikum gefällt´s und schweißtreibende Konzerte mit der einen oder anderen Überraschung sind garantiert.

Im Jahr 2023 waren Solarkreis mit ihrem neuen Album „IMMER DABEI“ auf sehr erfolgreicher Tour durch Deutschland und Österreich. „IMMER DABEI“, der Nachfolger des Erstlingswerks „FLIAGN“ ist das zweite Album der Jungs und zeichnet sich durch musikalische Vielfalt in Form eines breiten Spektrums an musikalischen Genres sowie energiegeladenen, authentischen Liedern aus. Die neuen Songs, aus dem Leben gegriffen und im steirischen Dialekt interpretiert, gepaart mit den „alten“ Hits wie „Fliagn“, Vergiss Mein Nicht“, „Egal Wos Kummt“ und vielen mehr garantieren ein besonderes Konzerterlebnis.

Solarkreis – Bandmembers

Hartmut Pollhammer: Bandleader, Keyboard, Backing Vocals

Michael Fritz: Vocals

Bertram Pollhammer: Gitarre

Martin Preiß: E-Bass, Backing Vocals

Andreas Fritz: Gitarre, Backing Vocals

Stefan Ertl: Drums

Stefan Kaufmann: Saxophon

Daniel Kukovetz: Saxophon

Johannes Marchel: Trompete

Solarkreis – Diskografie – Singles

2015: Kumm Mit Kumm Aussi

o 2015: Vergiss Mein Nicht (Platinstatus in Österreich)

o 2016: Fliagn (Platinstatus in Österreich)

o 2017: Mit Dir

o 2017: Für Immer

o 2018: Zruck Zu Dir

o 2018: Egal Wos Kummt

o 2019: Fliagn (Radio Edit)

o 2019: Loss Mi

o 2020: Graz im Regn

o 2020: Shake It feat. Fii

o 2021: Morgn

o 2021: OK

o 2022: Immer Dabei

o 2023: Geh Manuela

2024: Arnautovic

Solarkreis – Diskografie – Alben

2018: FLIAGN

o 2023: IMMER DABEI

Solarkreis – Arnautovic

Komponisten: Hartmut Pollhammer

Textdichter: Michael Fritz & Bertram

Pollhammer

ISRC-Nr.: ATPJ42400001

© 2024 SK Music Entertainment

GTIN/EAN/UPC 4068992063720

VÖ-Release 2024-05-10

Streaming-Start 2024-05-10

Quelle: SK Music Entertainment

