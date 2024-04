Wir lieben Fußball – der Song zur EM von Capt’n Knallermann und BB Klaus

Der erste Fußball-Hit des Jahres

Auf Gran Canaria, Mallorca und am Goldstrand von Bulgarien ist Capt’n Knallermann eine feste Größe und begeistert das feierfreudige Partyvolk mit seinen Liedern.

Wo Capt’n Knallermann ist knallt es richtig!

Nun ist Fußballzeit und die Europameisterschaft in Deutschland steht vor der Tür. Da bietet Capt’n Knallermann mit BB Klaus aus dem Schwabenland seine eigene knallige Hymne ,Wir lieben Fußball‘ an.

Der Fußball-Countdown läuft!

Captn’n Knallermann und BB Klaus gemeinsam in Aktion.

Der neue Partysong mit Ohrwurmqualität ist Nicht nur für die EM der Knaller!

Mehr zum Interpreten Capt’n Knallermann:

Bürgerlicher Name: Alexander Merth, wohnhaft in Albstadt-Margrethausen

Künstlername: Capt’n Knallermann

Lebensweg als Künstler:

-DJ seit 20 Jahren

-seit Juni 2019 in Kapitänsuniform als Capt’n Knallermann unterwegs

-Musikrichtung: Partyschlager

Neuer Song von Capt’n Knallermann und BB Klaus – Wir lieben Fußball

Text und Musik: Alexander Merth

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000

VÖ-Datum bei Fiesta Records: 12.04.2024

Mehr Infos über die Interpreten gibt es im Internet auf den sozialen Medien

Quelle: Alexander Merth (Captn’n Knallermann)

Promotion- und Presseagentur:

Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz:

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

