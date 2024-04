DAM United besetzt Aufsichtsrat um

DAM United, einer der international führenden Dienstleister und Anbieter für Multimedialösungen im Enterprise-Bereich, gibt folgende Änderungen in seinem Aufsichtsrat bekannt.

* Die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Jennifer Neumann tritt nach sieben Jahren aus persönlichen Gründen von ihrem Amt zurück.

* André Scheidt, ebenfalls langjähriges Aufsichtsratsmitglied, übernimmt den Vorsitz.

* Thomas Wolfert wurde als neues Aufsichtsratsmitglied nominiert.

„Wir bedauern, Jennifer Neumann als Aufsichtsratsvorsitzende zu verlieren, verstehen ihre Entscheidung, das Amt aus persönlichen Gründen niederzulegen, aber voll und ganz. Gleichzeitig freuen wir uns über die Zusage unseres langjährigen Aufsichtsratsmitglieds André Scheidt, den Vorsitz zu übernehmen. Es wird ein Wechsel ohne größere Veränderungen“_, erklärt Roland Berg, Vorstand von DAM United. _“Mit Thomas Wolfert gewinnen wir zudem einen erfahrenen Macher und Manager aus dem Medienbereich, der DAM United seit vielen Jahren kennt. Er ist mit seiner langjährigen B2B-Business-Expertise und seinem geschäftlichen Weitblick eine hervorragende Ergänzung für unseren Aufsichtsrat.“_

DAM United hat sich in den letzten Jahren erfolgreich vom reinen Berater und Dienstleister zum umfassenden Lösungsanbieter entwickelt. Mit den „Simplify your DAM„-Lösungen von DAM United steigern Unternehmen die Usability, Konnektivität, Funktionsvielfalt und Performance ihrer eingesetzten DAM-Systeme und sparen so Zeit und Kosten. Neben der Ausweitung des Lösungsangebots und dem Ausbau der personellen Kapazitäten wächst DAM United zudem über neue strategische und technologische Partnerschaften.

Der Aufsichtsrat von DAM United:

André Scheidt (AR-Vorsitzender) ist seit vielen Jahren leitend im Bereich Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung in Unternehmen in Deutschland und der Schweiz tätig. Insbesondere in der Branche Chemicals, Pharmaceuticals, Life Science, in der DAM-Systeme standardmäßig eingesetzt werden, hat er tiefe Kenntnis.

Andreas Ullmann (AR-Mitglied) hat von 1996 bis 2003 den geschäftlichen Erfolg und die starke Internationalisierung des DAM-Herstellers Canto als President und COO maßgeblich gestaltet. Seitdem ist er als Unternehmensberater und Interims-Manager weltweit für IT-Unternehmen im Produktmanagement, im Marketing und dem Vertrieb tätig.

Thomas Wolfert (AR-Mitglied) ist seit 1990 in leitenden Positionen bei internationalen B2B-Medienunternehmen tätig und verfügt über einschlägige Expertise im Management, Vertrieb und der Medien-Produktion.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DAM United AG

Herr Roland Berg

Kantstraße 63

15566 Schöneiche

Deutschland

fon ..: +49 30 51 309 183

web ..: https://www.dam-united.com/

email : info@dam-united.com

Über DAM United

Die DAM United AG ist einer der international führenden Dienstleister und Lösungsanbieter für Multimedialösungen im Enterprise-Bereich – eng vernetzt mit allen führenden Herstellern, aber 100 % unabhängig. Die Consultants und Entwickler bieten langjährige Projekterfahrungen mit den relevanten DAM-/MAM-/Web2Print-Lösungen und bieten Full Service für alle Projektgrößen. Dazu zählen Strategie-Workshops und neutrale Beratung zur Systemauswahl sowie Implementierung, Customizing, Schulungen, Support und Hosting. Zu den Referenzen zählen Deutsches Rotes Kreuz, GELSENWASSER, Gimborn, Kerbl, Musterring, Senatsverwaltungen Berlin, STAEDTLER u.v.m. Weitere Informationen: https://www.dam-united.com/

DAM United AG

Standort Berlin

Roland Berg

Kantstraße 63

15566 Schöneiche bei Berlin

Fon: +49 30 51 309 183

E-Mail: info@dam-united.com



Pressekontakt:

Bond Business-Kommunikation

Herr Marcus Bond

Müritzstr. 16

10318 Berlin

fon ..: 01776252663

email : kontakt@bond-pr.de

