Dein Himmlischer Vater kennt kein „Besetzt-Zeichen“! – Ein parapsychologischer Ratgeber

Christian Löffler will die Leser mit „Dein Himmlischer Vater kennt kein „Besetzt-Zeichen“!“ dazu ermutigen, der eigenen inneren Stimme zu vertrauen.

Betrachte deinen Himmlischen Vater als: Therapeut, Psychologe und geistiger Heiler. Im dreiteiligen Buch erfährst du, dass dein Vater sehnsüchtig auf dich wartet und dir jeden Wunsch erfüllen will.

Wer sich schon einmal gefragt hat, was der Sinn des Lebens ist, ist nicht alleine. Der Autor Christian Löffler will Lesern, die bisher noch keine Antwort gefunden haben (oder sich die Frage noch nie gestellt haben), die Chance geben, der Frage aus einer parapsychologischen Perspektive genauer auf den Grund zu gehen. Er will damit auch den Menschen helfen, in deren Leben es Momente gibt, in denen sie einfach nicht weiter wissen oder sich Gedanken über Dinge machen, die anscheinend keinen Sinn ergeben. Das Buch sollte in Ruhe und mit Gelassenheit gelesen werden, denn der Autor will erreichen, dass die Leser ihr Vertrauen in den „Himmlischen Vater“ finden. Der Autor hat versucht, alles so aufzuschreiben, dass jeder es schnell verstehen und begreifen kann. Den Lesern wird klar, dass niemand perfekt ist und sie lernen mehr über sich selbst und den „Himmlischen Vater“.

Das Buch „Dein Himmlischer Vater kennt kein „Besetzt-Zeichen“!“ von Christian Löffler ist zum Großteil aus der Perspektive des „Himmlischen Vaters“ geschrieben und eignet sich vor allem für eine christliche Leserschaft. Der Autor Christian Löffler ist 30 Jahre alt. Neben dem Schreiben gehört auch das Reisen zu seinen Leidenschaften. Er will mit seinen Worten Menschen zum Entdecken anregen, und zugleich auch unterhalten (auf seinem Blog geht es um das Entdecken der Welt, vor allem via Eisenbahn). In seinem Buch geht es um das Entdecken der inneren Welt).

„Dein Himmlischer Vater kennt kein „Besetzt-Zeichen“!“ von Christian Löffler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32066-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

