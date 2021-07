Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk – Illustrierte Ausgabe mit zahlreichen Fotos und Dokumenten

Jaroslav Hasek entführt die Lesern mit „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ auf eine Zeitreise zum wohl bekanntesten Soldaten der Literatur.

Erstmals erscheint der „Schwejk“ in dieser illustrierten Ausgabe mit zahlreichen Fotos und Dokumenten der Zeitgeschichte. Die Abenteuerreise beginnt für Schwejk in einer Gaststube zu Beginn des 1. Weltkrieges. Neben dem braven Soldaten lernen die Leser auch die staatlichen Institutionen des ersten Weltkriegs, wie Polizei, Militär und Gericht besser kennen. Deren oft satirischen Schilderungen verleihen dem Buch seinen eigenen Reiz. Stets schafft Schwejk sich neue Freunde oder bringt lächerliche Autoritäten, die weder sich selbst noch andere ausstehen können, zur Weißglut. Dabei hilft ihm sein unerschöpfliches Repertoire an Anekdoten, sein Mut zu handeln und seine treuherzige und stoische Gelassenheit. Schwejk wurde zum Vorbild für unzählige Autoren, Kabarettisten, Darsteller und Lebenskünstler, welche die Bürokratie, die Monarchie, die Armee, den Krieg, das Krankenhaus oder einfach den alltäglichen Wahnsinn zum Ziel ihrer satirischen Federzüge und Sprachübungen machten.

Die über 80 Fotos und Dokumente machen das Lesen von „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ von Jaroslav Hasek zu einer spannenden und informativen Zeitreise zum wohl bekanntesten Soldaten der Literatur. Bei aller Satire und Humor darf der ernste Hintergrund dieses Klassikers nicht vergessen werden: Der Erste Weltkrieg im alten Österreich-Ungarn. Die Geschichte des besonderen Soldaten wurde in die ZEIT-Bibliothek der „100 Bücher“ aufgenommen. Der Autor Jaroslav Hasek (1883-1923) war ein tschechischer Schriftsteller und Satiriker. Mit seinem Schwejk schuf er einen der bekanntesten Figuren der Literaturgeschichte. Er war ein scharfzüngiger Redakteur, Satiriker und Herausgeber. Leider verstarb er mit knapp 40 Jahren viel zu früh an den Folgen seines Alkoholkonsums.

„Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ von Jaroslav Hasek ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30585-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

