Einsam zu zweit – Ein pikantes Tagebuch

Anton Dr. Lihs zeigt in „Einsam zu zweit“, wie weit Menschen gehen, um nicht der Routine zu verfallen.

Dieser Roman in Tagebuchform ist ein mutiges Portrait eines einfühlsamen Mannes im einundzwanzigsten Jahrhundert. Er ist wohlhabend, erfolgreich, erfahren. Sie ist eine Frau Mitte zwanzig, die einen Sponsor sucht. Sie lernen sich über eine Dating-Seite kennen. Zwei Menschen aus unterschiedlichen Welten und Generationen versuchen eine Beziehung aufzubauen, die auf Verständnis, Vertrauen und Ehrlichkeit basiert. Er motiviert sie, das Studium wieder aufzunehmen, sie baut seinen Lebensmut wieder auf. Sie bereisen Europa: Rothenburg, Danzig, Neuschwanstein, Thorn, Budapest, Venedig. Reichen gemeinsame Interessen für guten Wein, Küche, Musik, Filme und nicht zuletzt für eine gute Zeit im Bett, um eine dauerhafte Beziehung aufzubauen? Kann ein doppelt so alter Mann die Bedürfnisse einer jungen Frau erfüllen? Ist eine so viel jüngere Frau die richtige Partnerin für einen erfahrenen Mann?

Der tagebuchartige Roman „Einsam zu zweit“ von Anton Dr. Lihs ist eine fesselnde, pikante, spannende Lektüre. Das Buch zeigt, wie viel ein Mensch bereit ist zu investieren, um nicht der Routine zu verfallen und um mit sich selbst glücklich zu sein. Das ungewöhnliche Tagebuch der Ereignisse und der WhatsApp-Unterhaltungen basiert auf einer wahren Begebenheit. Die Leser werden von der Handlung schnell in den Bann gezogen und werden das Buch so schnell nicht aus den Händen legen wollen.

„Einsam zu zweit" von Anton Dr. Lihs ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34124-1 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

