Der neue Song von Klaus Schlapper ist da

Der Seniorenschlager lebt

Klaus Schlapper – Musiker – Singer-Songwriter aus Walchsee/Tirol

Als Nachwuchskünstler kann man den Endsechziger aus dem Kaiserwinkl bezugnehmend auf sein Alter nicht mehr beschreiben. Allerdings komponiert der ehemalige Gastwirt und Musiker erst seit Beginn der Pandemie.

Als Obmann des Seniorenbundes Walchsee schrieb er einen Seniorenbund Song., der so großen Anklang fand, dass er dabei seine Liebe und sein Talent zum komponieren und texten entdeckte und in kurzer Zeit eine CD in seinem Probelokal fertigstellte.

Diese CD war natürlich vom technischen Anspruch her eine Probeversion, aber zum verschenken bei seinen Live Auftritten im Duo oder Solo war sie gerne willkommen.

Mittlerweile hat der „spätberufene“ Liedermacher aus Walchsee bereits ein paar Titel im Studio gemacht und mit dem Titel „HEUTE“ einen Erfolgstitel gelandet der bei vielen Radiostationen und diversen Hitparaden gespielt wird!

Bei der Hörer Hitparade von Radio Alperose/ Schweiz konnte er mit „Heute“ Platz 1 erreichen!

Zur Zeit ist er regelmäßig im Studio und wird Ende 2022 die neue CD präsentieren!

Bei seinen Live Auftritten spielt er ein breit gefächertes Programm und lässt natürlich auch seine eigenen Kompositionen mit einfließen.

Kontakt/Buchungsanfragen:

Klaus Schlapper, Stockerweide 20 – 6344 Walchsee

0676/6326281 – kschlapper@live.at – www.schlappi.at

´Song Heute

Hier die Daten vom Song „Heute“;

Label: Steiner Music

Labelcode: LC 11687

ISRC: AT-FF02200502

VÖ Datum 04.05.2022

Mehr infos zu dem Künstler gibt es im Web unter www.schlappi.at

Quelle: Büro Klaus Schlapper

