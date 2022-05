Der neue Song von Lars Heise – Alles dreht sich

Die Tour des Erfolges geht weiter

Große Gefühle fahren Achterbahn!

Als singender Radfahrer begann seine Schlager-Reise, ehe sich der „Ich muss raus“-Interpret in seinem zweiten Song eingestehen musste, dass er auf dem Weg zum Eiffelturm sein „Herz verloren“ hat. Genau diese emotionale Story setzt Lars Heise in Form seiner dritten Single bei „Jelfi Records“ nun fort. Denn: Den Startschuss bei „Alles dreht sich“ gibt erneut das weltbekannte Wahrzeichen von Paris. „Wir erinnern uns an gestern. Standen auf dem Eiffeltum“, heißt es in den Lyrics, die höchstpersönlich aus der Feder des beliebten Schlagersängers und Radiomoderators stammen. Es ist der Auftakt einer Achterbahnfahrt der Gefühle, die in der Stadt der Liebe ihren Ursprung hat und von „tausend Geigen in der sternenklaren Nacht“ begleitet wird, wie es in dem Songtext lautet.

Während also Heise für den Songtext verantwortlich zeichnet, stammt die Musik zu „Alles dreht sich“ von dem Singer-Songwriter Pärchen Jenny van Bree und Wolfgang Nadrag. Um die besondere Atmosphäre dieses Songs zu unterstreichen, wurde zudem ein Musikvideo gedreht – vor der bezaubernden Kulisse von Paris, die unweigerlich sämtliche Herzen höher schlagen lässt.

„Tour de Schlager“: Lars Heise erreicht das nächste Etappenziel

Mit seiner „Tour de Schlager“ hat Heise bereits einige Etappenziele erreichen können, darunter die Tatsache, dass er über 25 Wochen in den Top 100 der „Offiziellen Deutschen Party & Schlager Charts“ vertreten war. „Ja, wir haben es gemeistert. Uns’re Liebe wurde groß“, gibt der Sänger zum Besten. Fest steht: Seine Liebe zum Schlager könnte nicht größer sein!

© Text: Dennis Ebbecke/Pressworx Mediagruppe

01 Alles dreht sich

T: Lars Heise | Jenny van Bree | Wolfgang Nadrag

M: Jenny van Bree | Wolfgang Nadrag

V: Jelfi Edition

ISRC: ATN472277706

02 Alles dreht sich (Van Gardan Remix)

T: Lars Heise | Jenny van Bree | Wolfgang Nadrag

M: Jenny van Bree | Wolfgang Nadrag

V: Jelfi Edition

ISRC: ATN472277707

Produced, Recorded, Mixed & Mastered by

Jenny van Bree & Wolfgang Nadrag @ Jelfi Records

Vocals: Lars Heise

Guitars: Wolfgang Nadrag

Keyboards, Drum & Sound-Programming: Wolfgang Nadrag | Jenny van Bree

Backing Vocals: Jenny van Bree | Wolfgang Nadrag

Track 02 remixed by Van Gardan

Foto & Cover Artwork: Helmut Huppmann Fotografie

Musikvideo: Jelfi Media

VÖ: 13.05.2022

Katalognummer: 20220513

Barcode: 4066218394252

Labelcode: LC 89488

Publisher © Jelfi Records

Quelle: Büro Lars Heise

