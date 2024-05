CONSUL Weltreisen präsentiert den exklusiven Privatjet-Kreuzflug „Ostasiatische Wunderwelten“ mit dem renommierten Reiseleiter Kai Schepp

Große asiatische Vielfalt

Hannover, 09. Mai 2024 / IRW-Press / Mit insgesamt 6 Ländern und 10 atemberaubenden Reisezielen bietet der 18-tägige Kreuzflug „Ostasiatische Wunderwelten“ eine einzigartige Möglichkeit, die kulturelle Vielfalt und die natürliche Schönheit Asiens zu entdecken. Von den historischen Städten Usbekistans bis zu den modernen Metropolen Chinas, von den geheimnisvollen Landschaften Nordkoreas bis zu den dynamischen Städten Japans – diese Reise verspricht unvergessliche Erlebnisse und unendliche Entdeckungen. Die Reise startet am 21. März ab Hannover Airport und endet am 7. April wieder in Hannover.

Die digitale Broschüre:

publish.flyeralarm.digital/consul-weltreisen-kreuzflug-asien-2025/#12

www.consul-weltreisen.com

www.consul-privatjet.com

Reisen im Privatjet

Die Reisenden haben die Möglichkeit, diese faszinierenden Destinationen bequem und luxuriös in unserem exklusiven Privatjet, einer Boeing 737-500, zu erkunden. Mit erstklassigem Service und Komfort bietet unser Privatjet ein einzigartiges Reise-erlebnis, dass keine Wünsche offenlässt.

Kreuzflug-Höhepunkte:

Usbekistan – China – Nordkorea – Japan – Kasachstan – Kappadokien: tauchen Sie gemeinsam mit uns in ein buntes Mosaik aus Metropolen, der Klassik, Moderne und Tradition.

Ab sofort buchbar

Die Reise „Ostasiatische Wunderwelten“ verspricht ein unvergessliches Abenteuer voller Entdeckungen, Luxus und unvergleichlicher Erlebnisse. Buchen Sie noch heute Ihren Platz und erleben Sie die Schönheit Asiens auf eine völlig neue Art und Weise.

Qualifizierte Reisebegleitung

„Mit dem neuen Kreuzflug ‚Ostasiatische Wunderwelten‘ möchten wir unseren Kunden eine unvergleichliche Reiseerfahrung bieten, die sie durch die faszinierendsten Destinationen Asiens führt“, sagt Geschäftsführer Hans-Joachim Bischoff. „Wir freuen uns sehr, dass Reiseleiter Kai Schepp uns auf dieser außergewöhnlichen Reise begleiten wird. Seine Expertise und Leidenschaft für die Kulturen Asiens wird sicherstellen, dass unsere Kunden nicht nur gemeinsam die Sehenswürdigkeiten besuchen, sondern auch tief in die Kultur und Geschichte dieser faszinierenden Region eintauchen können.“

Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.consul-weltreisen.com oder kontaktieren Sie uns unter +49 (0) 511 546 894 60.

Über CONSUL Weltreisen:

CONSUL Weltreisen ist seit 40 Jahren am Markt und der inzwischen erfolgreichste Anbieter fur Kreuzfluge im deutschsprachigen Raum. Alleine im Jahr 2023 hat CONSUL zwei einzigartige und ausverkaufte Fluge erfolgreich durchgefuhrt. An den Start gingen eine 13- tagige Privat-Jet-Reise nach Asien (Kasachstan, Nepal, Laos, Bangladesch, Katar) und eine 19- tagige Reise nach Mittel-/Sudamerika (Bermuda, Kuba, Mexiko, Guatemala, Ecuador, Galapagos-Inseln, Karibik)

Weitere Informationen zu CONSUL Weltreisen und wichtige Neuigkeiten aus dem Unternehmen finden Sie auf der offiziellen Website unter www.consul-privatjet.com und www.consul-weltreisen.com.

CONSUL Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Geschäftsführer

Hildesheimer Str. 11

30169 Hannover

Germany

