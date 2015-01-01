  • Neue Wege in der ästhetischen Medizin: S-thetic setzt auf hochintensiven Ultraschall (Ultherapy) zur Hautverjü

    Langfristig wirksam und ohne Ausfallzeiten – S-thetic setzt mit hochintensivem Ultraschall auf eine besonders wirksame und natürlich wirkende Faltenbehandlung.

    Frankfurt – Wer eine glattere, straffere Haut anstrebt, muss heute nicht mehr den Weg über das Skalpell wählen. Mit Ultherapy reagiert die Klinikgruppe S-thetic auf den wachsenden Wunsch vieler Menschen nach effektiven, aber möglichst risikoarmen Verfahren. An seinen Standorten bietet das Unternehmen nun eine hautschonende Methode an, die Falten reduziert, das Hautbild verfeinert und die körpereigene Kollagenproduktion aktiviert – ganz ohne Operation oder längere Erholungszeit.

    Hinter dem medizinischen Fortschritt steht ein Anspruch, der für S-thetic seit der Gründung durch Dr. med. Afschin Fatemi im Jahr 2002 prägend ist: Hochwertige Behandlungen mit medizinischer Präzision, eingebettet in eine persönliche Betreuung. Der Fokus liegt dabei nicht auf standardisierten Abläufen, sondern auf individuellen Lösungen – abgestimmt auf Hauttyp, Alter und persönliche Zielsetzung. „Mit dieser neuen Technologie erweitern wir unser Angebot um eine besonders schonende und gleichzeitig wirkungsvolle Methode zur Hautverjüngung. Für unsere Patienten bedeutet das weniger Belastung, mehr Sicherheit und oft eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität“, sagt Dr. med. [Name], Facharzt für Plastische und Ästhetische

    Chirurgie bei S-thetic.
    Tatsächlich eignet sich das Verfahren für viele Menschen, die erste Zeichen der Hautalterung im Gesicht, am Hals oder am Dekolleté bemerken – sich aber nicht für einen chirurgischen Eingriff entscheiden möchten. Die Behandlung dauert nur kurz, eine Narkose ist nicht erforderlich, und man ist in der Regel spätestens am nächsten Tag wieder gesellschaftsfähig. Erste Effekte lassen sich oft nach wenigen Tagen erkennen: Die Haut wirkt frischer, ebenmäßiger und vitaler. Der vollständige Effekt stellt sich in der Regel nach 3-6 Monaten ein.
    Medizinisch basiert die Anwendung auf einer gezielten Erwärmung tieferer Hautschichten durch kontrollierte Laserimpulse. Diese setzen biologische Prozesse in Gang, die den hauteigenen Reparaturmechanismus nutzen. Der Körper bildet neues Kollagen – jenes Strukturprotein, das für Spannkraft und Elastizität verantwortlich ist. S-thetic verwendet dabei eine eigene Technologie, die das Gewebe besonders punktgenau und schonend kräftigt.

    Der Trend zur sanften Ästhetik ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern Ausdruck eines grundlegenden Wandels im Umgang mit dem eigenen Erscheinungsbild. Statt radikaler Veränderungen steht heute zunehmend der Wunsch nach Authentizität und Natürlichkeit im Vordergrund. Genau hier setzt S-thetic mit seinem neuen Angebot an. Wer Interesse hat, kann sich an den Standorten von S-thetic persönlich beraten lassen.

    Über S-thetic
    S-thetic ist eine deutschlandweit tätige Klinikgruppe für ästhetische Medizin. Gegründet wurde sie im Jahr 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi, einem international erfahrenen Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Heute zählt S-thetic zu den renommiertesten Anbietern auf dem Gebiet der ästhetischen Behandlungen. Die Gruppe umfasst zahlreiche Standorte in deutschen Großstädten und bietet ein breites Spektrum von plastisch-ästhetischen Eingriffen bis hin zu modernen, minimalinvasiven Verfahren. Grundlage aller Angebote ist eine individuelle medizinische Beratung, kombiniert mit modernster Technik und einem hohen Qualitätsanspruch.

