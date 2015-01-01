  • Mythen und Fakten rund ums Augenlasern – was junge Menschen wirklich wissen sollten

    Viele Menschen zwischen 18 und 40 Jahren träumen von einem Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen, haben jedoch Bedenken gegenüber dem Augenlasern.

    Häufig kursieren Halbwahrheiten über Schmerzen, Risiken oder mögliche Spätfolgen. Aumedica räumt mit den größten Mythen auf und erklärt, warum moderne Laserbehandlungen heute zu den sichersten medizinischen Eingriffen zählen.

    Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass Augenlasern schmerzhaft sei. Tatsächlich spüren Patientinnen und Patienten während der Behandlung nichts, da die Hornhaut mit speziellen Tropfen betäubt wird. Auch die Heilung verläuft dank modernster Technologien wie der Smart-Surf-Methode meist völlig beschwerdefrei.

    Ein weiterer Mythos betrifft die Sicherheit: Viele glauben, dass Augenlasern gefährlich sei oder die Sehkraft beeinträchtigen könne. Doch moderne Verfahren werden mit höchster Präzision durchgeführt und sind wissenschaftlich umfassend belegt. Millionen erfolgreich durchgeführte Behandlungen weltweit zeigen, dass das Risiko minimal ist, wenn die Behandlung von erfahrenen Fachärzten wie bei Aumedica durchgeführt wird.

    Ebenso falsch ist die Annahme, dass sich das Ergebnis mit der Zeit verschlechtert. In der Regel bleibt die Sehkorrektur dauerhaft stabil, sofern sich die Sehstärke vorher über einen längeren Zeitraum nicht mehr verändert hat.

    Über Aumedica:
    Das Team von Aumedica betont, wie wichtig eine individuelle Beratung und gründliche Voruntersuchung sind. Nur so kann das passende Verfahren gewählt werden, das optimal zu den Augen und Bedürfnissen jedes Einzelnen passt. Weitere Informationen und persönliche Beratungstermine finden Interessierte unter www.aumedica.de.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Aumedica
    Herr Harun Akgül
    Heumarkt 43
    50667 Köln
    Deutschland

    fon ..: 0221/29798663
    web ..: https://aumedica.de/
    email : info@aumedica.de

